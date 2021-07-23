曾樂彤想考律師牌做Law霸　戴祖儀有機上ViuTV？

藝人戴祖儀（Joey）及好友曾樂彤一同到西九文化區出席奧運活動，兩姊妹難得一起出活動，Joey笑言第一句就問身穿長袖冷衫的對方「凍唔凍」。問到兩姊妹可是很少出活動？ Joey表示：「我哋2018年同年新人都一齊出活動，之後就私下先會約會。」曾樂彤就表示：「我哋對上一次工作係佢請我上去《#後生仔傾吓偈》。」Joey又踢爆與對方去街就會被對方慫恿買嘢：「佢簡直令我促進香港經濟，佢次次都會叫我買好多嘢，例如嘢食、衫褲鞋襪，佢永遠都好有理據。」但曾樂彤就笑言不會買：「我買家品多，衫間中都買，同埋鍾意買啲杯碟，之前嗰個蒸蛋器都好好用。」」

講到同場有《聲夢傳奇》的參賽者，問到見到他們可覺得自己「老」？曾樂彤笑言覺得自己大個女， Joey笑言：「本身仲以為自己新新哋，要受前輩提攜。（咁你哋依家咪sell唔到青春？ ）我用內心嘅青春嚟sell，身體就sell唔到，同埋聽佢哋嘅話題都係圍繞讀書。」

她亦透露有意考番個事務律師牌：「因為讀法律，但冇考律師牌始終有個心結，所以希望有朝一日可以考番，對屋企人都有個交代，不過就唔會今年嘅事，因為都要用年幾時間讀番書先可以考牌。」

另外，講到Joey與環球歌手涂毓麟推出跨公司合唱歌《我們再不講再見》，有指他們會上ViuTV音樂節目《Chill Club》宣傳新歌，令她有機會成為首位亮相ViuTV的TVB藝人，她就表示：「我都有問人，但仲未有消息。（公司畀唔畀㗎？）之前我聽過何生（何麗全）講佢都好open-minded，有機會都好歡迎。」