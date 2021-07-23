在家千日好，邊個唔想返屋企瞓個靚覺，為辛勞完一整日嘅身體充一充電呢！不過，AV業界資深人士神仙乙就話，有時唔返屋企喺外面過夜都幾爽，好似日本AV界嘅終電系列咁，講男主角因為錯過尾班車返唔到屋企，繼而幸運地有艷遇，簡直係快樂無邊呀！

一吻傾心

喺S1出品嘅《喝醉了變成接吻。你會討厭我嗎？》中，美人兒miru同一班朋友夜晚去消遣，大家都玩得相當開心，阿妹仲飲到醉醺醺，最後成班朋友走晒，只得涼真一個照顧佢，阿妹為答謝涼真，仲錫咗對方一啖。由於錯過咗尾班車，涼真惟有租間酒店一齊過夜。第二朝miru起身，只見自己衣衫完整瞓喺床上，而涼真則瞓喺梳化，簡直就係少見嘅正人君子，令阿妹另眼相看，更萌生愛意，於是又錫咗涼真一啖，而呢一吻令兩人嘅愛火同慾火迅即爆升，咁啱仲未夠退房時間，一於大戰多個回合，解決旺盛嘅慾火先啦！

豪放OL

喺Ideapocket推出嘅《錯過尾班車在女同事家的借宿流程中》入面，白峰美羽係一位白領儷人，有一晚佢同班同事去飲酒，由於佢飲極都唔夠喉，當其他同事走晒，仍拉住後輩正太一齊飲。見正太冇尾班車返屋企，佢就好豪氣咁叫對方返屋企過夜，換上便服之後仲繼續飲，期間正太一邊飲一邊上下打量，原來係美羽冇戴Bra又冇着底褲走晒光！阿妹見正太色迷迷咁望住自己，於是主動勾引對方上床。一次激戰之後，美羽同正太嘅慾火可以話一發不可收抬，上演連場大戰，到第二朝仲要嚟番場晨操！

手藝出眾

FALENO推出嘅《女友的朋友乳首刺激周末》，講述天使萌又靚又好身材，不過仍然單身冇拍拖，為咗幫佢解悶，好姊妹美紀邀請佢嚟屋企開大食會，同埋男友太郎三個人開心一晚。點知美紀突然有急事要離開，剩低太郎同天使萌喺屋企，佢哋一邊傾偈一邊飲酒，不知不覺已經深夜時分，尾班車早已開出，天使萌惟有喺度留宿。期間佢對太郎愈來愈唔規矩，仲伸手撫摸太郎嘅敏感點，由於萌妹嘅手藝出眾，搞到太郎慾火高漲，而萌妹經已準備好，主動幫太郎解決慾火，晚之內砌個不停！

簡評

喺日本錯過尾班車的話，大部分人都唔會選擇搭的士，因為收費好貴，寧願租酒店過夜仲划算，所以描述錯過尾班車情節嘅終電系列，就最能夠引起觀眾嘅共鳴。而今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意白峰美羽主演嘅《錯過尾班車在女同事家的借宿流程中》，因為美羽本身又靚又好身材，片中有好多日常生活嘅演出，例如素顏洗面等，換上便服帶出不經意嘅走光誘惑，令作品寫實又自然。