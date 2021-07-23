成日話巨乳女「胸大冇腦」，小弟絕對唔認同，好似呢兩位擁有孖D巨乳嘅美國脫星Giselle Palmer及Samantha Saint，就係胸大有腦嘅代表，唔單止有學歷，仲有演技同床技，人氣高企兼獲獎無數，絕對係四仔界女神，今次將佢哋嚟個大比併，究竟邊個會勝出呢？

迷人學霸

喺美國德州休斯敦出生嘅Giselle Palmer，樣貌迷人，身材更係有睇頭，而且仲係學霸，中學時期科科攞A，又以全級第一名身份，獲得大學全額獎學金，修讀計算數學學位，因此講到分析算法、數學建模等，佢絕對係專家，更係數學榮譽協會嘅成員添！

雖然讀書咁叻，但佢坦言係四仔迷，夢想投身脫星界拍四仔，於2017年1月就自薦到脫星事務所，並開始成人直播工作，憑住迷人嘅外形而大受歡迎，更被著名四仔片廠Naughty America睇中，同年2月演出處女作《Gettin' Wet》。Giselle Palmer表示自己學習能力強，能夠喺短時間內就學識各種性愛體位及演出技巧，令佢成為火速冒起嘅超新星。

Giselle Palmer

出生日期：1995年2月7日

身高：173cm

三圍：34DD-27-38

美容專家

喺美國田納西州曼菲斯出生嘅Samantha Saint，讀書時唔單止係萬人迷，成績更係相當好，因此裙下之臣無數。雖然佢當時唔介意同唔男仔拍散拖，但其實佢一直有個夢想，就係想成為一位美容專家，故此高中畢業後，佢便搬到科羅拉多州丹佛市修讀美容學位，並獲得美容外科醫生執照。

不過命運就係咁神奇，當時喺一間乾洗店兼職嘅佢被星探發掘，結果攞咗執照嘅第二日，佢便為著名成人攝影師Suze Randall擔任模特兒，自此喺成人模特兒界成名，更成為2010年最具人氣裸模，同年2月獲著名四仔片廠Reality Kings邀請，演出出道作《Dance Dance Dance》，憑住火辣外形及人氣裸模身份，作品不但大受歡迎，更成為Brazzers Network、Digital Sin、Naughty America等著名片廠嘅寵兒，及後更躋身成為天后級脫星。

Samantha Saint

出生日期：1987年6月8日

身高：172cm

三圍：34DD-24-36

第1回合

鬥演出

裸模出身嘅Samantha Saint，外形優雅嘅佢精於斯文系嘅演出，乜嘢叫斯文系？即係唔會好似一般脫星到達高潮時叫到拆天，興奮到典嚟典去。而Giselle Palmer嘅演出卻係更多元化，不論鄰家女孩定係艷舞女郎，任何角色都難佢唔到，所以論演出嘅話，Giselle Palmer嘅娛樂性會高啲。

第2回合

鬥獎項

講到鬥獎項，其實Giselle Palmer同Samantha Saint可謂平分秋色，事關佢哋都係出道一年，已經喺多個四仔頒獎禮獲提名「最佳脫星」，同時亦係獲獎無數。不過Samantha Saint出道咗11年，獎項數量梗係會比Giselle Palmer多啲啦！

第3回合

鬥粉絲

有人話可以從粉絲量，嚟睇脫星係咪受歡迎。如果係咁，Giselle Palmer嘅Twitter嘅粉絲超過19萬，成績相當唔錯。不過睇埋Samantha Saint，有超過63萬粉絲，對於一位天后級嘅脫星嚟講，冇番咁上下嘅粉絲量，試問又點見人呀？

兩個都咁正

當年喺裸模界人氣超勁嘅Samantha Saint，推出四仔處女作時，四仔迷嘅反應相當哄動，事關佢外形真係超正，情慾演出自然值得期待。不過相對更年輕嘅Giselle Palmer嚟講，憑住年齡優勢，相信會吸引到唔少四仔迷捧場。不過公平啲嚟講，兩位巨乳脫星都勁正呀！