河南水災　黃曉明Baby分開賑災被質疑婚變

近日河南鄭州暴雨成災，不少藝人都踴躍捐款協助災民紓困，其中藝人Angelababy（楊穎）捐出50萬人民幣（港幣約60萬元），不過卻招來話柄，不但竟被部分網民狠批捐得少，更有網民質疑她跟老公兼內地藝人黃曉明是否已離婚。因今次Angelababy是以個人名義捐錢，而黃曉明則透過個人的慈善基金捐出物資，網民又指其他星級夫婦例如鄧超與孫儷、吳奇隆與劉詩詩等都是夫妻聯名捐錢。單以個人名義捐款來猜測婚姻關係，有網民認為以偏概全，因Angelababy和黃曉明曾以共同名義捐出20萬人民幣（約23萬港元）購買口罩，送給武漢前線醫護人員，更指現在災情嚴重，不應把他們的心意來胡亂揣測及炒作！

黃曉明今次未有選擇捐款，改為直接捐物資，包括超過70萬瓶水及1萬瓶消毒殺菌用品等，已連續3天將物資分批運往當地，他不時在社交網更新運送物資的情況，由於災區有部分範圍現時水深仍達1米，加上大雨關係，為了把龐大物資快速送上，出動剷泥車、長貨櫃車等協助搬運，如遇到有居民所住的地方電梯停運，更安排專人親自運送府上，直到凌晨都持續在各地派發。網民對於黃曉明送物資，大讚此舉夠實際，能立刻解決災民的需要，黃曉明回應：「應該的應該的，沒甚麼好說的，必須的。在保證安全的前提下，做我們所能做到的。