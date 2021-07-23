「走狗」搞到損手爛腳　陳楨怡為愛犬寧願唔生B

港姐亞軍陳楨怡形象高貴，但面對百厭愛犬Jasper卻儀態盡失！她試過兩度於街上「走狗」，不是變喊包就是損手爛腳。但她從未想過棄養，反而每晚同床共枕，更揚言為了愛犬可以不生B ！

小學時非常怕黑的陳楨怡（Celina），獲家姐送贈狗狗陪伴壯膽，自此展開養狗生涯，惟雙方感情只維持8年。Celina從英國學成歸來前一天，狗狗因心臟病離世，由於未能送「至愛」最後一程，她哭了幾日，之後獲Auntie送上兩隻狗狗，其中一隻是Jasper，由於外貌討人喜愛，難怪Celina全家上下均視牠為寶貝。當日3個月大的Jasper來臨「陳府」，無論外出或在家，Celina經常把牠攬到實，笑指愛犬是電視迷，最喜歡觀看動物大遷徙，又不時陪她煲劇：「佢見到女主角死會發出嗚嗚聲，好似識睇咁。（識唔識聽中、英文？）真係識，因為訓練佢中、英交集，佢識回應我。最搞笑係佢好鍾意影相，識望鏡頭，最鍾意望靚嘢，但唔鍾意女仔。」

突然衝出馬路

談到與愛犬相處的難忘事，Celina透露Jasper曾兩度與鬼門關擦身而過：「佢1歲嗰陣已經好大力，有次帶佢落街，屋苑出面有條斜路，佢好興奮鬆狗圈衝出馬路，我驚到喊！佢喺啲車底捐嚟捐去，好驚佢畀車車死，最後幾個保安一齊捉佢。另一次佢喺街見其他狗仔好靚，表現興奮，又衝出去，當時我着拖鞋，畀佢扯到仆低，拖鞋甩咗、腳又損晒都要追住佢。」即使愛犬非常百厭，但依然被Celina錫到燶，每晚都要跟兩隻愛犬大被同眠。為方便愛犬上床，她特別於床邊添置樓梯。問到男友可會呷醋？她笑言：「唔會，佢都鍾意狗，Jasper都黐佢。（會唔會為狗狗唔生仔？）我可以唔生，但父母應該唔OK，媽咪鍾意小朋友。」

Jasper小資料

品種：史立莎

年齡：3歲

體重：8kg

每月使費：約1,500元

Amelia by Paulo Airaudo @Harbour City