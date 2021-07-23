Jace泳池開工夠輕鬆：想放慢腳步Chill吓！

環球歌手Jace（陳凱詠）的新歌《I Wish》榮登三榜冠軍歌，乘勢推出Poolside新Version Feat.樂隊觸執毛主音Jan Curious，她說：「如果放工時，想放慢腳步chill一下，呢個版本畀人開心、興奮嘅感覺，我有啲朋友聽到後認為幾適合上班時去聽，聽起來走路會有輕飄飄同振奮嘅感覺。」

她指新版的編曲與原版截然不同，她以不一樣的唱法去演釋這首歌，她說：「我好鍾意呢個編曲，成首歌有放慢下來嘅感覺，好似同朋友相處時唔一定要嘻哈大笑，可以放慢落嚟享受吓係幾開心。」

為帶出一種慵懶的感覺，她以一個十分放鬆的狀態去錄音，一天就完成了，歌曲中有一個 「dududu」的位置，原本是十分upbeat的，但為了呈現一個更放鬆的感覺，監製Alex Fung建議找Jan Curious演唱，他認為畫面會十分有趣，所以促成了兩人第一次合作，而MV更特意走到泳池拍攝，配合poolside version的輕鬆意思，Jace、兩人連埋結他手Nic一起寓工作於娛樂，在泳池邊chill住拍攝，邊拍邊燒雞翼，只用了3小時便完成，Jan說：「今次同jace嘅合作好好玩，聽demo時我覺得好好聽，希望有機會可以live 表演呢首歌！」