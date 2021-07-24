【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十五癸酉金滿日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、安床、修造

忌：放水、開渠、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、6、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

及時溝通有助化解矛盾，令感情發展更平穩。

金牛座

耐性不足，提不起勁做事，一言不合即發脾氣。

雙子座

攜眷出席友人聚會，感情關係將出現大躍進。

巨蟹座

書到用時方恨少，宜多閱讀有利工作的刊物。

獅子座

渴求好姻緣不能守株待兔，宜多出席社交場合。

處女座

跟麻煩友共事，但只要謹言慎行就沒有問題。

天秤座

理財需謀定而後動，最好找有經驗的人商討。

天蠍座

多項事情要同一時間處理，很容易顧此失彼。

人馬座

投資上得心應手，易有收穫，但要見好就收。

山羊座

不宜出門，有可能自討苦吃，最好留守家中。

水瓶座

人無遠慮必有近憂，建議用心做好時間管理。

雙魚座

健康才是最重要，勿因忙碌而犧牲休息時間。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 財運佳

（跌）兔 壓力大

鼠

桃花運欠佳，易跟伴侶爭執或陷入冷戰。

牛

事業運與財運俱佳，可憑工作表現獲利。

虎

人緣運不錯，對別人多予包容有利無害。

兔

是日沖煞，易被工作壓力弄得喘不過氣。

龍

健康運平平，提防染上不良的生活習慣。

蛇

工作運上升，保持積極心態可獲得認同。

馬

財運亨通，收入穩定，投資懂審時度勢。

羊

工作表現出色，有望獲得一筆意外進帳。

猴

貴人指點，生活愜意，惟應酬要懂節制。

雞

職場競爭大，若失去冷靜將被小人暗算。

狗

事業運一般，勿把上司的說話拋諸腦後。

豬

未能管理好時間，事業上或要付出代價。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

不能說的秘密

人與人的相處可以隱藏多少秘密？在十二星座中，誰會有最多秘密？所守護的秘密又會是甚麼？

第1位：天蠍座

感覺別人對自己知得愈少就愈安全，凡是跟自己有關的事，都可以是秘密。

第2位：雙魚座

想像力豐富，秘密可能是有多過一個情人，因為能夠得到最多的愛就是幸福。

第3位：天秤座

喜歡交際應酬，她的秘密就是對人講人話，對鬼講鬼話，你可能完全被蒙在鼓裏。

第4位：人馬座

秘密通常就是自己的行蹤，因為不想被限制自由，所以只會在需要時才出現。

第5位：雙子座

很多時都會「講個秘密你知」，所以雙子座就是知道最多別人秘密的星座。

第6位：巨蟹座

以擁有幸福家庭為目標，所以家中不開心的事，都可能是秘密，家醜不想外傳。

第7位：金牛座

當買了名貴的禮物給自己時，會將真實價錢隱瞞另一半，因為不想被對方教訓。

第8位：山羊座

外表成熟的星座，最不想別人知道的就是年齡的秘密。

第9位：處女座

不喜歡有瑕疵的處女座，最不想別人知道感情上的失敗。

第10位：水瓶座

永遠要做最突出的一個，對於自己那些平平無奇不值得一提的事，都是秘密。

第11位：白羊座

逢比賽都要贏，人生中那些成為輸家的事，都不想別人知道。

第12位：獅子座

甚麼都要炫耀的獅子座，應該沒有秘密。