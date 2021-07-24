東方日報C1：無綫馬拉松式迎東奧　王浩信陳豪雙視帝振士氣

為迎接東京奧運會，無綫連日來鋪天蓋地舉行相關活動，更派藝人到日本採訪。除了昨午舉行《2020東京奧運開幕典禮 全情READY！》外，晚上更出動「雙視帝」陳豪和王浩信為活動撐場。至於剛出爐的「聲夢傳奇新星」炎明熹連踩2日造勢，齊齊激起奧運士氣！

陳豪、王浩信、黃翠如與朱晨麗（朱朱）、胡鴻鈞等昨晚出席奧海城《全城齊睇東京奧運開幕禮》，現場有不少粉絲圍觀，信和集團資產管理董事蔡碧林（Bella）到場支持。王浩信打頭陣唱歌贈興，炒熱現場氣氛。他感動說：「我真係好鍾意唱歌，現場觀眾掌聲原來咁重要，希望疫情快啲完，可以再唱現場。」他表示會留意劍擊項目：「因為我嘅工作室簽咗劍擊港隊隊員佘繕妡，希望佢喺運動事業有更好發展。我開緊劇，唔可以去東京現場為佢打氣，但會睇直播支持佢。」

陳豪練舉重

提到早前他做網上直播時，女兒罕有入鏡，他說：「囡囡好想睇我直播同邊個傾偈，佢只係出咗半秒，估唔到大家Keep低。」而陳豪表示支持中國舉重隊，笑言自己最近練舉重，舉起3個小朋友及太太陳茵媺都沒有問題。提到太太經常網晒水着相騷身材，他說：「啲相我親自操刀，等大家食吓冰淇淋，我唔介意。」

朱朱表示小時候希望到現場觀看賽事，很佩服運動員的堅持，又透露早前與今屆候選港姐入營受訓，分享了選美貼士：「其實我心目中已經有3甲人選！」至於翠如老公蕭正楠於社交網表示將離港，叫大家給老婆食物，翠如笑言：「佢今日已經出發隔離緊，預計去兩個幾月。（你真係冇嘢食？）佢成日都覺得我存活唔到！整嘢食唔難，佢都交帶咗住附近嘅朋友邀請我食飯，我就想堅持每日跑步，跑到老公返嚟。」

唔羨慕姚焯菲

至於「新人王」炎明熹（Gigi）連日來出席活動宣傳東奧，昨日她受訪時表示不疲倦，笑言可累積經驗。提到有傳姚焯菲有機會拍電影，問到可會羨慕？她說：「唔會，各自有工作。如果佢真係拍戲，會叫佢加油。」再問她會否學戲？她坦言想，亦會請教前輩。對於MIRROR昨日出席活動，吸引5千粉絲到場，她說：「我啲fans今日都有嚟支持，好開心。MIRROR係前輩，佢哋有一定實力先可以儲到咁多fans。」

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