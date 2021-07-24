最後一首歌？林奕匡開騷唱姜濤作品冧粉絲

創作歌手林奕匡（Phil）暌違3年，一連兩晚在九展舉行《林奕匡2021音樂會》，昨晚（23日）首場8成半入座全爆滿，騷前播出一段Phil獨白片段，Phil表示：「我曾經面對過最大挑戰，有人同我講，嚟緊呢首歌好可能係最後一首歌，我就當呢首歌係最後一首歌。」音樂會上有不少新嘗試，包括燈光、編曲，還有他一改過往文質彬彬形象，以白髮Look示人。

而他演繹多首的作品，當中由他編曲給姜濤的《孤獨病》，Phil也唱了半首。他對能夠開騷直言百感交集，台下有人大叫「多謝你」示支持，他說：「今次開騷有好多難關，你哋坐喺度聽我唱歌，好感激。」

Phil台上提到原本交另一首歌給陳詠謙作詞，後來換上《高山低谷》，結果令他吐氣揚眉。唱完最後一首《花灑下的歌》後encore，換了黑外套造型再上台，連唱3首歌，因觀眾太熱情關係，Phil第二度encore，出場唱《一世同學》時更忍不住流淚。

騷後林奕匡受訪，說到臨尾忍不住台上喊，他也笑自己：「綵排時我都有喊，工作人員都問乜事乜事，頭先嗰刻，突然冇聲嘅，上唔到鼻音，因為好感觸。」他說疫情下各行業受影響，冇晒音樂會，娛樂事業可算是打擊最大的行業，是次開騷，只有3、4個月籌備。

對於開場前他感觸獨白說「最後一首歌」，他說：「佢哋冇安排我講乜，諗住我講少少，最後一隻歌？唔係嘅，我可以唱人哋啲歌都得㗎嘛。」他並爆出做騷時台上發生蝦碌事件，電子琴突然冇聲，幸監製執生，成功過關。