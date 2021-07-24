香港保安從業員日　表揚保安員盡忠職守

【特約報道】提起保安，大家第一時間會聯想到屋企樓下的管理員，其實保安還涉及很多範疇，有些為人所忽略，共通之處是所有保安從業員都不分晝夜辛勤工作，目的就是保障公眾生命及財產。7月24日是一年一度的「香港保安從業員日」，業界希望藉此嘉許前線保安從業員，並增加大眾對行業的關注及支持。今時今日的保安工作有甚麼挑戰？又有哪些比較少人認識的範疇？讓我們在這個特別的日子，加深對保安從業員的認識。

舉辦慶祝典禮 表揚保安員工作態度

「香港保安從業員日」由香港物業管理公司協會、香港保安業協會、保安業商會、國際專業保安協會（香港）及亞洲專業保安協會—香港分會聯合舉辦，選擇7月24日這個日子，是因為象徵保安從業員每周7日、每日24小時日以繼夜地守護市民。「2017年衞安集團率先發起將7月24日訂為『國際保安員日』，翌年得到香港保安同業響應，在2018年開始舉辦『香港保安從業員日』，希望藉此讓市民更加認識保安員的工作，表揚他們的認真工作態度。」香港保安業協會會長李沛霖表示。

今年適逢資歷架構下保安服務業推出『過往資歷認可』機制，主辦單位將聯同保安服務業行業培訓諮詢委員會一起推動資歷架構及宣傳保安從業員日。除了慶祝典禮外，更會有一架廣告車將有關訊息帶入社區，機制確認保安從業員在職場上所積累的工作經驗和能力，並獲頒資歷架構認可資歷。一方面可以確認從業員的能力，另一方面亦有助他們設定進修的起點，減少重複學習。

工作具風險 需警覺性及應變力

很多人以為保安員及物業管理員是一份優差，其實絕對不是，他們每天當值或出勤時都要面對一定風險，有些類別我們較少接觸，但危險性不能低估。「保安押運就是其一，如果要押運貴重物品很易成為劫匪目標，因此在押運過程中，時刻都要提高警覺，一方面需要兼顧法例規限，另方面亦要顧及公眾安全，壓力甚大，亦需要一定的應變能力。」李沛霖表示。另一個市民較少接觸到的類別是電子保安技術員，隨着各種電子保安系統的普及，迅速及有效率的安裝及維修服務亦應運而生，電子保安技術員是保安行業中一個專門的領域，主要負責安裝及維修客戶的保安系統，亦要提供一些專業意見，確保客戶的地方全天候安全。但這份工有一定危險性及體力消耗，無論環境如何惡劣、時間如何緊迫，都要爭分奪秒完成任務，絕對不是簡單的工作。

新系統協助監管 確保員工安全

保安業商會主席何啟文表示，今時今日保安員工作比起以前複雜得多，以前只需在大廈大堂進行管制工作，近年保安及物業管理引入先進的電腦系統及閉路電視監控科技，保安員及物業管理員亦要熟悉操作電腦，以及具備良好的兩文三語能力，還有警鐘處理、鎖匙託管服務等。「有些大型屋苑要求不只是一個普通保安員，更要熟悉客戶服務、危機處理等。入職人士無論學歷及認知能力都高，人工必定高過普通工資，希望未來能夠吸引更多學識之士加入，工資繼續向上升。」何啟文表示。基於保安員工作有一定危險，為方便監管及安全事宜，業界引入了新的「保安雲」系統。「這是一項由政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）資助2百萬及用了兩年時間研發的系統，通過雲端及全球定位，協助前線保安人員進行監管及確保員工安全的工作。例如報告開工及收工時間、報告突發事件、即時訊息發放等，有了這個應用程式，管理前線人員就比較方便，安全度提升不少。」

良好晉升階梯 不時面對新挑戰

現今的保安從業員不論在技能、訓練及應變能力等，均比昔日大大提高。近年多了年青人加入成為保安從業員，政府亦推出新政策希望吸引多些畢業生入行。「教育局於2013年協助保安服務業推行資歷架構，成立保安服務業行業培訓諮詢委員會，並制訂保安服務業的《能力標準說明》，包括保安管理、實體保安及科技支援、護衞服務、近身護衞服務、保安控制中心、武裝押運、緊急事故應變管理及調查八大職能範疇，進修人士可依據這些範疇選擇進修途徑。」

國際專業保安協會（香港）副主席許俊賢表示，有意在保安業長遠發展的人士可加入不同的保安專業協會，透過協會的平台可得知保安行業的資訊、晉升階梯及發展的新機遇。現時香港的保安發牌制度及培訓都非常完善，例如必須持有「保安人員許可證」，有了這個制度，無論在訓練、執行工作、監管等的質素都比以前有所提升。疫情對保安從業員亦帶來很多挑戰。「過往一年多的時間，保安從業員都緊守崗位，控制人流、量度體溫，並配合政府的緊急行動，協助居民檢疫及隔離。」香港物業管理公司協會副會長鄭錦華表示。無論是疫情或狂風暴雨，保安從業員仍然用盡方法返回崗位工作及候命，默默傾盡精神和努力，值得我們欣賞及支持。