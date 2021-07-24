致各路粉絲：長期站立腳仔痛？3招拆解

今時今日做粉絲，除了要有財力不斷課金應援外，講到底都係要有腳骨力！偶像出席活動，各路粉絲閒閒哋早5、6小時便要到達相關場所，擺位好還要等活動開始，心路歷程固之然曲折，最受罪還是一雙腿(有些還幾美！)，別擔心，姐姐為你們提供有用方法，不論粉絲或一眾咬牙切齒「前夫」都用得着啊！

1.見字唔好企直

出席活動就有心理準備要長時間站立，企得耐真係腳仔痠痛，所以企係要相當技巧，謹記不要繃緊膝蓋企到直一直，以為腿部肌肉長時間延伸，自然能減少腿部的痠痛感，建議可不時將膝蓋微微彎曲，維持約5至10秒，這會是放鬆肌肉的一種方法。

2.左右腳互換

歐國盃已曲終人散仲講踢波？喂，唔係呀，經常左右腳互換是不想不經意地將重心集中在某一邊的膝蓋，又或某一隻腳上，提醒自己不斷更換重心，最好做到約每5至10分鐘便左右腳互換一下，痠痛沒有那麼易形成。

3.熱檸檬水浸腳

Are you kidding me? 咪標題黨至得架！出完活動，返到屋企都真心要紓緩一下。滴入少許檸檬汁於熱水中然後泡腳，對紓緩腳痛非常有效，因為檸檬含有多種維他命營養素，可消除肌肉的疲勞感、肌肉及腳部痠痛。此外，檸檬含有機酸、檸檬酸，具有高度的鹼性，會有顯著抗氧化作用，還可促進皮膚新陳代謝。