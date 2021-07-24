同阿嬌有得揮！18歲馬國女神零P圖靚樣融化57萬粉絲

隨着美顏P圖技術愈嚟愈進步，就算唔係天生麗質嘅女士，都可以秒變女神，亦往往造成好多「照騙」囉！要做到零P圖或零濾鏡下，展現出「真面目」示人，相信都要付出一定勇氣，因為隨時會「出事」㗎！但係如果本身已經夠晒靚女，就算唔使美顏，依然都係咁靚嘅！

女星鍾欣潼（阿嬌）出名係零死角女神，早前有網友拍咗條片，睇到阿嬌喺冇開濾鏡下拍攝，大晒「真面目」，依然完全可以保持靚樣，佢仲好窩心咁問拎住部機拍攝嘅攝影師，食唔食生果，仲親自遞埋畀個攝影師添，夠晒貼心，令到網民即時被佢融化，仲有戀愛感覺添！

因一個原因絕不P圖

而年輕往往就係本錢，馬來西亞網紅梁瑜鈴，雖然只有18歲，但係佢喺社交網就已經擁有57萬粉絲，佢嘅一舉一動已經備受矚目，到底佢有咩吸引之處呢？外表清純，樣子甜美嘅佢少女味濃，仲被封為「校園女神」，而佢吸引人嘅地方，就係佢從來都唔P圖，追求真性情甚得網友歡心！

雖然已經成為風頭躉，但係佢依然好謙虛，對於唔少粉絲都畀佢個靚樣迷倒，佢反而話自己並唔係女神級，又解釋點解自己絕不P圖原因，係因為佢驚畀人見到照片同真人唔同樣，會有啲尷尬，所以寧願以「真目面」示人。

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