【婚紗晒爆乳】周秀娜濕身誘Edan：你鍾意我啲乜

電視劇《大叔的愛》啱啱播完，主角之一嘅Edan（呂爵安）@MIRROR人氣升上高峰，尋日乘勢推出佢第2首單曲《小諧星》，個MV上載13個鐘就已經有38萬觀看次數，認真犀利！不過個MV最驚喜，都要算得上係周秀娜嘅演出，近年轉型演員收埋好身材嘅佢，激罕以婚紗造型晒爆乳，最後仲有一幕濕身誘惑添！

娜姐喺MV入面本色演出做番個演員，接咗套飾演鋼琴家嘅戲，咁就搵咗Edan嚟屋企教琴，手把手教女神彈琴兼日對夜對，自然就產生咗感情，雖然娜姐即將同陸駿光結婚，不過Edan發現佢哋關係有多少問題仲成日鬧交，就算娜姐試婚紗時，Edan都默默陪伴。講番試婚紗嘅情況，娜姐身穿低胸剪裁嘅款式，盡展佢嘅豐滿上圍，期間抽腰封時，更令胸部產生劇烈晃動，真係睇到人有啲頭暈！

故事繼續發展，導演彭秀慧試戲時好唔滿意娜姐彈琴嘅表現，仲嬲到掟劇本，搞到娜姐好無奈，好彩有Edan一直陪住，佢哋喺屋企瘋狂飲酒放飛輕鬆吓，之後佢哋去咗泳池，仲玩到落晒水成身濕晒，最後一個鏡頭雖然係冇聲聽唔到佢哋講乜，不過睇娜姐口形，好明顯係問Edan：「你鍾意我啲乜？」雖然Edan冇答，不過配番最尾嘅歌詞：「還未知哪條情路往仙境，所以請准我留低，跟他一拼。」呢個開放式結局令大家保持幻想之外，亦都承接番上一首歌《E先生連環不幸事件》大玩錯愛！