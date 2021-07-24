被孔雪兒張靚穎揮低　趙薇被篤爆戒唔走邊爐

內地女星趙薇昨晚（23日）在四川成都出席時尚派對，同場有內地歌手張靚穎、「新疆四美」之一的古力娜扎、人氣女團THE9成員孔雪兒及男星許凱等，星光熠熠。非頻密出席公開場合的趙薇，當然是全晚最重量級的嘉賓，就連張靚穎也跟她合照留念，不過她為免真的成為「重量級」嘉賓，聲稱為了有最佳狀態，刻意節食，不過旋即被踢爆是造假！

趙薇網晒多張索照，當中更包括床照，穿連身裙的她站在床上擺出多個盡顯嫵媚的甫士，白滑長腿更是養眼，最搞笑的是網友說看她站在床上時，床褥未有過度凹陷，證明她身輕如燕！而趙薇更留言：「美好的夜晚，完美的Party，大家都去吃火鍋了，除了我。」表面上撒嬌說要節食而戒火鍋，但其好友即留言踢爆：「胡說，你中午吃了火鍋！」趙薇未有否認並說：「晚上可以再接再厲！」好友即回覆：「吃多少頓都可以，哈哈哈，不許胖就行！」雖然「真相大白」，不過大批網友仍盛讚趙薇狀態佳，更紛紛留言就算變「胖薇」也不介意，逗得趙薇開心回覆：「受到鼓勵更不能吃了！」

另外，以露腰裝上陣的張靚穎則自爆開始有腹肌的雛形，期待「小腹肌」的來臨：「下個月初小腹肌可能會來探望我一下，不知道待多久，聚少離多，難得見一面，反正能一起多玩多久就玩兒多久。」至於古力娜扎未有拋胸上陣，但使出其獨門的22吋「沙漏腰」，一樣誘人。而新一代人氣偶像、在官方平台粉絲人數逾900萬的孔雪兒，雖然同樣「封咪」上陣，但輕露「事業線」頭及黑色內衣，加上性感鎖骨及香肩，同樣令網民冧爆：「這輩子娶不到孔雪兒，人生還有甚麼意義？」、「老婆好辣！」