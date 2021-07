40藝人唐詩詠曾被封為「最佳女友」,惟早前卻有指她現在的樣貌出了變化,在零濾鏡下「見真章」,頸紋盡現兼有雙下巴,事件震驚網民。當事人都有留意報道,並透過社交平台開腔回應,上載一張開心到不得了、見牙唔見眼的相片,明顯未有將事件放在心上,她表示:「頸纹、雙下巴。一直和我相處得不錯,我們一路走來不易,經歷了數不盡的高低起跌。感激他們的不離不棄。忠誠的朋友。I’m happy to be Me ……。」網友讚她不理會世人目光來做好自己,EQ甚高。