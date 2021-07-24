女兒控現形︱吳亦凡曾公開要求帶17歲女星返屋企

內地人氣小生吳亦凡近日周身蟻，遭網紅都美竹大爆「選妃潛規則」後，即被大批年齡介乎成年至未成年之間嘅女性出嚟「反吳」，指佢本人及其團隊左右開弓約女「陪過夜」，明顯對年輕少女情有獨鍾，即被網友寸佢係「女兒控」，名聲一夜間跌落谷底，網友更化身柯南，拎佢舊綜藝節目嚟「搜證」，驚佢對年輕小花都「出過手」！

網友先後排除年紀比佢大嘅女星，包括2015年播出嘅《挑戰者聯盟第一季》嘅范冰冰、2017年播出嘅《七十二層奇樓》嘅趙麗穎、2019年播出嘅《潮流合夥人》第一季嘅Angelababy等，相反《潮》入面、當時只得17歲嘅內地新人小花趙今麥就引起網友關注。

事關節目入面，吳亦凡對趙今麥關愛有加，經常搭住趙今麥膊頭、背部，甚至乎拉住趙今麥玉手，有次佢直頭拖實趙今麥表示：「走吧，我們回家，我要把她帶走。」嚇到Baby問吳亦凡：「把她當女兒嗎？」Baby當時更拋下一句：「不！」阻止了吳亦凡帶趙今麥走人。

另外有次吳亦凡揸車外出，佢主動要求趙今麥調位坐副駕，趙今麥委婉地問：「那是要和你聊天嗎？」Baby再次幫口：「她好像不太想哦！」嚟打消吳亦凡嘅念頭。唔少網友翻睇片段後，即大讚Baby獨具「慧眼」，次次幫手保護未成年嘅趙今麥，係圈中女星嘅典範。