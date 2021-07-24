曾親睹母被刺傷　金宣虎靠演戲克服心理陰影

韓國35歲男星金宣虎去年與「國民初戀」秀智及男星南柱赫合演劇集《Start-Up：我的新創時代》，成功吸納大批粉絲，他更於今年舉行的《第57屆百想藝術大賞》中擊敗宋仲基及金秀賢等男神，勇奪粉絲票選的人氣男演員獎，氣勢超強，而給人陽光暖男感覺的他，原來曾受童星陰影困擾，在學習演戲後才開始慢慢克服。

金宣虎曾在雜誌訪問中講述小學時親眼目睹小偷的經歷：「當時我和媽媽兩個人在家，在遠處看我還以為是爸爸回來了，因為我在房間裏，我完全不知道媽媽被刀刺傷了，我還記得當時聽到玩具箱子和結他掉下來的聲音，還有媽媽流着血被拖走、小偷大叫和媽媽反抗的畫面。」

他經歷此事後一直害怕被注視，只要有人站在他身後，他就會感到很不安：「老師叫我站起來讀書的話，我會感到呼吸困難，考試時老師站在我身後的話，我的腦海就變得一片空白，當時我完全沒有想過我會做站在大眾面前的工作。」

他於高中開始學演戲，令他可以逐漸克服心理陰影：「我跟着朋友一起去了試鏡的場地，才發現被注視的感覺並不是那麼可怕，原來人們的視線也可以是溫暖的，因為我喜歡這種感覺，所以開始上演技課。」他在2009年憑舞台劇《New Boeing Boeing》出道，並於2017年首度拍劇，先後參演《金科長》和《Two Cops》，而他在2019年12月成為綜藝節目《兩天一夜》的成員，展現可愛的一面，去年播出的《Start-Up：我的新創時代》就令他人氣急升，而他與女星新敏娥主演的tvN新劇《海岸村恰恰恰》將於8月28日啟播。