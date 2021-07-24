越洋訪問！樂壇小鮮肉HRVY自爆帶碧咸兒子闖樂壇

現年22歲的英國樂壇小鮮肉HRVY（原名Harvey Leigh Cantwell）近期加盟BMG唱片公司，最近他接受本報越洋訪問，期間自爆計劃將好友碧咸（David Beckham）之子告斯（Cruz Beckham）帶入樂壇！

HRVY多首歌曲的MV都受電影啟發，原來他本身亦是電影迷！當講到電影，他可以滔滔不絕。他說：「我熱愛電影，我係忠實影迷。我經常會喺家中坐喺梳化睇戲。而我亦喺電影中攞靈感，我有好多MV如《1 Day 2 Nights》靈感嚟自《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street），而《Nevermind》同《Me Because Of You》嘅靈感就嚟自《電子世界爭霸戰》（Tron）同《2020》（Blade Runner）。我透過舞蹈嚟再次創作。係呀，所以電影啟發我創作MV！」其中《1 Day 2 Nights》中他更化身成男主角里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）重演《華》片多場經典鏡頭。他承認將《華》翻拍成MV是自己的主意，在封城期間他看了很多遍，覺得影片好有型。而他亦承認里奧仔是其偶像明星，此外，他亦喜歡畢彼特（Brad Pitt）、Emily Blunt、安祖蓮娜（Angelina Jolie），而他與一般同年紀少男一樣都是漫威（Marvel），所以亦好喜歡「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）以及同鄉同年紀的「蜘蛛俠」Tom Holland。

至於音樂方面，HRVY曾跳出英國於2019年與SM事務所的韓國男團NCT DREAM合作推出歌曲《Don't Need Your Love》。而他飛抵韓國與他們錄歌拍MV。他在訪問中對他們有讚冇彈亦知他們在當地好紅。而他更憶述當時與他們拍MV時好辛苦睡眠不足。希望有朝一日可以與他們再度合作。他亦好希望與韓國女團BLACK PINK合作。

被問是否有意協助碧咸（David Beckham）兒子告斯（Cruz Beckham）闖入樂壇，他親口承認有此想法。他說：「佢係我好朋友，佢係一個出色嘅歌手同樂手，好有才華。我肯定我哋會好快進入錄音室嘗試一下。相信佢嘅前途無限！」而他更表示認識告斯是透過他的兄長羅密歐（Romeo Beckham），每次到訪他的家時都會見到告斯，過去幾年對他有更深入了解。