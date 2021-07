越洋訪問！樂壇小鮮肉HRVY自爆帶碧咸兒子闖樂壇

現年22歲的英國樂壇小鮮肉HRVY(原名Harvey Leigh Cantwell)近期加盟BMG唱片公司,最近他接受本報越洋訪問,期間自爆計劃將好友碧咸(David Beckham)之子告斯(Cruz Beckham)帶入樂壇!

HRVY多首歌曲的MV都受電影啟發,原來他本身亦是電影迷!當講到電影,他可以滔滔不絕。他說:「我熱愛電影,我係忠實影迷。我經常會喺家中坐喺梳化睇戲。而我亦喺電影中攞靈感,我有好多MV如《1 Day 2 Nights》靈感嚟自《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street),而《Nevermind》同《Me Because Of You》嘅靈感就嚟自《電子世界爭霸戰》(Tron)同《2020》(Blade Runner)。我透過舞蹈嚟再次創作。係呀,所以電影啟發我創作MV!」其中《1 Day 2 Nights》中他更化身成男主角里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)重演《華》片多場經典鏡頭。他承認將《華》翻拍成MV是自己的主意,在封城期間他看了很多遍,覺得影片好有型。而他亦承認里奧仔是其偶像明星,此外,他亦喜歡畢彼特(Brad Pitt)、Emily Blunt、安祖蓮娜(Angelina Jolie),而他與一般同年紀少男一樣都是漫威(Marvel),所以亦好喜歡「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)以及同鄉同年紀的「蜘蛛俠」Tom Holland。

至於音樂方面,HRVY曾跳出英國於2019年與SM事務所的韓國男團NCT DREAM合作推出歌曲《Don't Need Your Love》。而他飛抵韓國與他們錄歌拍MV。他在訪問中對他們有讚冇彈亦知他們在當地好紅。而他更憶述當時與他們拍MV時好辛苦睡眠不足。希望有朝一日可以與他們再度合作。他亦好希望與韓國女團BLACK PINK合作。

被問是否有意協助碧咸(David Beckham)兒子告斯(Cruz Beckham)闖入樂壇,他親口承認有此想法。他說:「佢係我好朋友,佢係一個出色嘅歌手同樂手,好有才華。我肯定我哋會好快進入錄音室嘗試一下。相信佢嘅前途無限!」而他更表示認識告斯是透過他的兄長羅密歐(Romeo Beckham),每次到訪他的家時都會見到告斯,過去幾年對他有更深入了解。