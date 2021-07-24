香港電競賽車第1人　勇闖虛擬奧運

「衰仔，打機無前途！」從前阿媽見到阿仔打機必定鬧呢句，然而今時今日打機不但有錢途，仲可以出戰奧運！你冇聽錯，電競賽車手周天浩(Stanford)，早前便代表香港出戰奧林匹克虛擬系列賽(Olympic Virtual Series，OVS)的GT Sport賽車項目，結果在亞洲參賽車手中排名第2，今天就趁奧運舉行期間回顧他的比賽歷程，兼傳授大家「飛車」秘技啦！

從小獲獎無數

熱愛賽車遊戲的Stanford，早於16歲便憑街機打遍天下，曾奪「頭文字D Stage 3」秋名「下山」及「上山」晴天及雨天4個世界總合第一，又曾是本地SSMDG比賽的6冠王。雖然中間曾因工作關係放棄打機，但兩年半前因朋友關係重拾軚盤，苦練加上天分，早前於5月13至23日舉行的奧運虛擬賽車項目中以1分55秒347的成績，排名香港第1及亞洲第2名，成功出線6月舉行的16強總決賽，成為代表香港出戰奧運虛擬系列賽的第1人！

奧運前研究策略

「Qualify咗後要先同奧運當局及FIA開會及聽取比賽簡介，本身要飛去東京比賽，但因疫情關係改為各選手留在本地出戰。比賽前大會寄了兩箱器材來，有手提電腦、背景幕等，仲有一個Webcam做直播，所以比賽時一定無得出貓請槍！」Stanford補充，比賽前跟隊友做了不少準備工夫，例如研究入Pit時機、計算每套胎的可跑圈數、維持穩定圈速等。「虛擬賽車跟真實賽車一樣有Track Limit，好似過彎太入會罰秒、不君子行為會被警告，事前我們都要反覆研究。」

緊張影響表現

正賽共鬥3條賽道，俱以單一車型衝刺賽決一勝負，其中各有特色，「第1條喺首都高鬥豐田86，直路多講求食風技巧。第2條用Yaris跑原創賽道撒丁島，共13個圈並要換中、硬胎，考的是換胎時間。第3條是最出名的龍之徑，由於是雙倍分數，罰則又最多，所以競爭最激烈！」結果Stanford以總名次第11位完成比賽，名列亞洲區第2，雖敗猶榮，他坦言:「比賽當天太緊張影響了發揮，跟我練習的最佳時間有距離，但點都好也是一個寶貴經驗，希望之好再鍛煉體能同心理質素，再代表香港取得好成績啦！」

新手駕駛貼士

機係人都識打，但點樣先玩得好？Stanford就有以下貼士！