前度個個大紅大紫！黎芷珊剖白同張達倫唔婚變分

藝人梁芷珊接受電台節目訪問，談及出道至今先後與梁家輝、鄭伊健、陳小春、邵傳勇及張達倫交往，對於在專訪中要訪問前度，她指從來不會尷尬：「為何要尷尬？其實做《最佳男主角》之前，我做《東張》都要跑娛樂新聞，都在event訪問過他們，完全無問題，或許因為我跟所有前度都不是翻臉分手，都可以做回朋友。」

被指得她「加持」過的前男友都會大紅大紫，她笑說：「這個我是超級承認，其實小春之前無公開過，但可以說同過我一齊的人都紅晒，哈！」問及年輕時是否只愛靚仔，她說：「對！我年青時是頗膚淺，外形行先，首先是我要對他有感覺，到現在都是感覺先行。」

至於和年紀相差12年的張達倫，姊弟戀於2012年分手，她剖白與年紀差距無關：「溝通沒問題，要不然不會一起9年才分手。是因為到我年紀大了，大家一起需要更進一步，或許是婚姻才可以繼續走下去，他是想更進一步，但我一直不相信婚姻，或許是我由細到大父母離婚的陰影，我唔想阻佢！而當初拍拖，他經常跟我說：『我唔要小朋友都得！』但到後來，我會了解他是需要一個肯結婚、肯跟他生小朋友的人組織一個完整家庭，就像他現在那就很圓滿了。所以對於我來說，當時大家決定分開是一件很正確的事，也是很圓滿的解決方法。」