肥仔請高層魯庭暉食波餅　ERROR隊長地位「不保」

人氣男團MIRROR同ERROR尋日（23日）喺屯門市中心出席活動，搞到個場畀成5,000粉絲逼爆咁滯，人氣極盛。但原來仲有單「漏網之娛」好爆笑，話說有份出席活動嘅ViuTV高層魯庭暉，喺社交網留言話：「呀（阿）監製， ViuTV個奧運opening係咪預咗MIRROR，ERROR同好多artists㗎話？個廠會唔會太多人太逼呀？#永遠懷念肥仔@ERROR 」。

肥仔做乜要被高層「懷念」呢？咪係因為成班仔喺台上打排球時，ERROR隊長肥仔（梁業）嗰隻「神之手」真係唔聽話，突然一拍就拍咗個排球落台，重點係，個波餅竟擊中咗魯庭暉，嗰吓真係「世界波」等如喺太歲頭上動土，肥仔即時下跪道歉，好在肥仔冇畀人「紅牌」趕出場。

肥仔以為逃過鬼門關，咁就太天真了，魯庭暉喺社交網一句「#永遠懷念肥仔@ERROR 」，即刻「表忠」回話「我愛魯生」，不過ERROR另一成員阿Dee說：「副隊長而（依）家係咪有機會升職做隊長啦？」而另一成員193亦笑言：「ERROR從此變成三人組合！」連啲 ViuTV工作人員都決定同肥仔「割席」話：「今次肥仔係咪要接受大懲罰？我哋集合全監製、導演度度佢。」ViuTV全監製、導演呀，全城人等睇肥仔接受「終極死亡行星」，唔該記得「找數」呀。