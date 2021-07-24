煲電影學做戲！姚焯菲想同姜濤合作

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）出席公開活動，雖然日前於《聲夢傳奇》決賽大熱倒灶，但卻人氣不減，吸引大批「小菲象」（粉絲）撐場，Chantel也非常識做，不斷向眾人揮手，更獻唱參賽歌曲《戀愛預告》、《Chotto等等》等。

對於賽後工作不斷，Chantel表示相比於比賽期間要經常練歌，現時只需隔日工作，但時間不長，也能趕及返家食晚飯及傾偈。有指她本來有機會與「人氣王」姜濤合作拍電影，她說：「姜濤前輩都否認咗，但有機會自己都要加強演戲能力，依家睇多啲電影，睇人哋點做戲先，我都有興趣演戲，不過未夠其他前輩好。（你同姜濤都係人氣王，想唔想合作？）佢係我嘅學習對象，希望可以喺佢身上學到待人處事，因為佢好有禮貌。（依家冇得合作會唔會失望？）本身我都唔清楚，公司冇提，係屋企人同我講，所以冇特別驚喜，開心同唔開心。」

談到下月將與一眾學員拍攝青春劇Chantel坦言一直想15位學員再次走在一起，因比賽分組及淘汰令大家分開了很久，故能夠再聚很高興，問到是否想演炎明熹妹妹？她說：「係呀！因為冇接觸過佢家姐嘅身份，平時係朋友相處，大家比賽時又獨立練歌，好想有機會感受佢照顧我嘅感覺，平時佢都有照顧我，所以好想佢以家姐身份，我就做妹妹。」對於未出道已獻聲拍廣告，她透露是人生首個廣告、但也想嘗試不同類型廣告，如時裝、化妝品等。