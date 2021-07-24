【盤點月餅早鳥優惠II】品牌網店之選

昨日介紹完中西日各大人氣餅店推出的月餅早鳥優惠，今日就介紹幾間別具特色的品牌及網店的優惠，連姜濤都湊熱鬧，粉絲又點可以錯過呢？

姜糖熱捧

要數近期熱爆的娛樂圈人物，姜濤肯定是其一，各位姜糖對於姜B的一舉一動相當留意，連帶其代言的產品都唔會錯過。中秋佳節他為Häagen-Dazs作代言人，早前更推出限量版雪糕月餅。品牌今年推出多款口味和配搭的雪糕月餅，全新的「和‧望月」禮盒，以中秋湯圓作靈感，朱古力加入芝麻、花生和紫薯製作外層，豐富味道和口感。由現時至8月16日推出低至68折的早鳥優惠，指定信用卡消費低至64折。（9月14日開始換領）

矜貴松露香

近年月餅的配搭更見新穎，亦有選用矜貴食材入饌，松露女皇兼Esther Au主理的Dolce Dolce Kitchen & Gourmet，選用意大利原粒松露製作松露奶黃月，標榜每個月餅用了3克新鮮黑松露，相當矜貴。另外還有潮式的手工小芋酥和選用澳洲茶葉炮製的伯爵茶奶黃月餅。由現時至8月15日，早鳥價約92折。（9月10日開始換領）

奢華魚子醬

除了新鮮黑松露，就連海中黑鑽都可成為月餅餡料，高級食品品牌Royal Caviar Club今年推出限量奢華魚子醬月餅禮盒，當中有新款冰皮魚子醬月餅，餡料選用Ossetra魚子醬配忌廉芝士或新鮮馬達加斯加雲呢拿。由現時至8月21日，客人可以約92折早鳥優惠選購。（門市有現貨提供）

環保包裝

中秋節過後，總有大量的月餅盒被棄置，Green Common今年除有無花果燕麥果仁月餅及紫薯藍莓果仁月餅外，還有本地製造的新純素奶黃月餅。較特別是禮盒選用大豆油墨印刷，托盤以甘蔗纖維製造，兩者皆可分解。整個禮盒可變裝成迷你小枱，方便重用置物，感覺較環保。由現時至8月29日選購，早鳥價最低至8折起。（8月28日開始換領）

藝術玩味

結合Amusement（娛樂）與 Museum（博物館），打造「好玩」多元化的藝術體驗館嘅SENSES Amuseum，今年就結合梵高經典名畫與香港著名景色型格設計出「SENSES珍藏版奶黃月餅禮盒──星夜」，隨盒還附上別注版梵高卡牌及3D眼鏡，別具特色。由即日至8月31日期間，更享85折優惠價，而每單購滿10盒或以上，更可享正價8折優惠。