不要去羨慕！彭秀慧獲Edan＠MIRROR捉手仔教彈琴

舞台劇演員兼導演彭秀慧（Kearen）喺社交網PO出同MIRROR成員Edan（呂爵安）嘅合照，原來佢客串Edan新歌MV，見Edan搭住Kearen膊頭影相，擁有8級鋼琴資格嘅Edan仲即席教Kearen彈《E先生》嘅第一段，兩人頭仔貼到埋一埋，唔少「爵屎」都大叫羨慕。

作為導演嘅Kearen就點評Edan喺《大叔的愛》入面飾演田田嘅表現，佢話：「Edan喺大叔的愛嘅演出真係令人好驚喜，要讚都好多人讚咗，佢嘅喜感同埋節奏感都係天分，仲要無包袱又坦承，我作為觀眾真係好喜歡佢啊！再睇埋佢彈琴！唱歌呀，搞笑呀，內涵零死角呀！」

另外，原來Kearen有教過Edan演戲，不過對方忙到爆，唔可以成日嚟上堂，佢話：「嗰一段時間啱啱好經歷《E先生》錄音同埋《膠戰》拍攝，所以嚟嘅次數唔多，仲係warm up階段，我覺得自己未真正認識佢，甚至冇認真傾過偈。所以後來喺Mirror演唱會後台見到佢，內心雖然好想同佢打招呼，同佢講佢嗰part嘅演出真係好正，但係原來我好怕羞呀，真心唔好意思，驚佢唔記得我嘛，又人頭湧湧，尷尷尬尬……（ok我知道你一定會話傻嘅咩)。」

最後，佢大讚Edan可塑聲好高：「第一眼未必係最靚仔但係愈浸愈濃嘅魅力來自和藹可親嘅外表，但係又才華洋溢，搞笑又得，認真又得。」