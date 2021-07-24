黎諾懿入行想做周星馳　唔識死搵監製理論慘被雪

藝人黎諾懿接受車淑梅電台訪問。諾懿入行18年，他稱初時對娛樂圈事業滿懷大志，一心想要成為周星馳及古天樂：「點知我畀人編入兒童組，心冷咗一截，後來有機會拍劇亦唔識珍惜。」他謂當年拍攝電視劇《隨時候命》時認識了鄭伊健，笑言「學晒佢啲嘢」，曾走上監製房和監製理論：「可能佢嘅年代得，唔代表我嗰陣行得通，我後來知道真係自己唔得又唔識，我被冰封（雪藏）咗。喺我低潮時期，伊健好照顧我，我要登台，佢任我去佢屋企揀衫。」諾懿在低潮時幸得伊健扶持，現更懂欣賞新進演員，他點名大讚戴祖儀及黃庭鋒。

黎諾懿最近作了新嘗試，為馬來西亞特備旅遊節目擔任監製：「已經到咗剪片階段，9月將會喺馬來西亞上映，我希望下次做劇集嘅導演，因為我做過演員，呢個係我嘅優勢，我都希望有黎諾懿作品。（想唔想攞視帝？）想嘅，但依家唔係特別恨，以前都想似王浩信攞幾屆，依家希望作品中有代表作，獎項只係當晚開心，我攞獎最大嘅目的就係可以親自喺台上多謝幫助過我嘅人，想話畀你哋冇幫錯人，多過我自己開心。」

提起五億駙馬的稱號，他一笑置之：「話我食軟飯，唔緊要，都係我食，你哋唔需要咁勞氣。我冇壓力，太太係覺得我可以付託終身先揀我嫁我。」他坦言身家短期內無可能追到女家，除非中幾次六合彩，認為時間可以證明一切：「我哋結婚快7年，如果真係唔使做，好舒服，我上咗岸啦！你見到我由早做到夜，我希望用自己嘅努力養活自己屋企人。」

年尾諾懿將喜迎第二胎，他自認是緊張大師爸爸：「其實我對個仔有啲內疚，佢玩波波池惹到珍珠疣，手仔傳染到面仔，依家面上有一粒印仔，我每次見到佢嗰粒印仔，心裏面好唔舒服，如果可以早啲處理應該冇事。」