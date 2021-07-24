搶試高CP值日式烤肉生力軍

唔少香港人鍾意日式烤肉，喜歡那些油脂分布均勻嘅靚牛肉經明火炙烤至油脂融化、散發濃濃甘香氣息，入口更富甘鮮肉香與嚼勁，難怪坊間主題烤肉店愈開愈多，而最近有生力軍加入戰團，除供應優質肉外，以放題及CP值高的滋味套餐登場，鍾意食日式烤肉嘅巴絲打又點可以錯過呢？

走入機場烤肉

要數日式燒肉最新一員兼噱頭十足嘅必有「牛八和牛燒肉屋EXPRESS」份兒，7月23日才正式開業，採用專用「客機」配上全自動飛機跑道為大家送餐，仲要玩「機場Mode」，甫入座便送上指定登機證，配合用餐環境及機場廣播作背景音樂，予人猶如置身機場及客機上。食物方面，主打120分鐘日本燒肉放題，除供應各款上乘肉類外，惠顧「和牛級別」更可無限量任添澳洲及日本黑毛和牛、多達84款食物選擇及自助區配料無限量供應呢！由即日起嘅開業期間，每兩位以上顧客點選「極上放題」或「和牛放題」，讚好粉絲專頁即可免費獲得繪馬㇐個；現場設有DIY專區讓大家根據喜好蓋上可愛印章、寫上願望和名字，更可隨意自行掛於特製嘅繪馬架上，來㇐程快速打卡嘅日本之旅。

獨樂樂一人體驗

如果巴絲打喜歡一人烤肉嘅話，對源於日本嘅人氣一人燒肉專門店「燒肉LIKE」絕不陌生，早在年初首次登陸香港旋即引起人龍潮，最近於葵芳開設新分店，依舊以「美味、快捷、超值」嘅一人燒肉體驗贏得一眾燒肉愛好者捧場。新店配備無煙燒爐、無接觸式嘅點餐模式及多元豐富餐目。此外，新店特別推出「NEXT」植物肉餐目，無論係「草食系」抑或係「肉食系」都可以趁機體驗一人燒肉嘅滋味。而全新「NEXT牛五花及NEXT橫膈膜肉套餐」亦由即日至8月3日期間於全線分店供應。