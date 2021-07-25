進駐限定風水屋　陳靜三不政策7位數續約施念慈

女星陳靜2013年憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角，自此由性感「𡃁模」搖身一變為影壇新貴，近年集中火力在大銀幕發展，演技備受肯定的她，同時堅持寧缺勿濫的宗旨，有發揮的角色才接演，如早年為演活《Baby復仇記》中女強人變孕媽的角色，刻意增肥20磅，而該片最終入圍東京國際電影節「亞洲未來單元」。

兩大伯樂加持

據知，陳靜與合作逾10年的經理人施念慈已完約，雖然早年曾因情緒問題欲退出娛樂圈，令雙方生齟齬，但絲毫無損多年合作關係，感情反而更勝從前。早前她已動筆跟施念慈旗下的「天加一」續約3年，酬勞7位數字，同時亦跟古天樂的「天下一」簽下3年電影合約，希望在兩個網絡強大的伯樂助攻下，進一步拓展事業版圖。矢志在影壇更上一層樓的她，為集中火力，更實行「三不」政策：不結婚、不生仔、不拍拖！

一命二運三風水，陳靜向來深信風水命理，並有「搬屋癮」，希望愈住愈旺。據知，她最近在玄學師傅指點下，進駐位於西九的千萬豪宅，日前她網晒最新香閨照，公開衣帽間及浴室，當中部分風水陣亦曝光，見梳妝枱及獎座架上，放有具激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。

據知，她入住的是「限定風水屋」，只可住1年，而她遷入不久即見效，不但成為唯一的港星，跟韓團BLACK PINK成員Jennie等入圍「全球百大美女榜」外，還有至少2部電影落實開拍，更被醫美集團重金邀請做代言人，以超性感造型拍廣告，而和她合作無間的星級攝影師陳杰更負責操刀拍攝。廣告照中，她以Deep到落肚臍的晚裝上陣，S型身材已夠吸晴，更令久違多時的34E最強「胸器」重現人間！

入行13年搬10次

陳靜接受東網訪問，她說：「我好感激施念慈喺我當年任性同有病時非常包容同體諒，佢係一個可信可靠嘅屋企人，對我嘅愛錫同誠意，我完全感受到。我向來重情義，好想個關係繼續落去。」對於「三不」政策， 她說：「哈！呢幾年唔拍拖唔結婚，我冇問題，拍戲對我嚟講大於一切，冇兒女私情，可以專心做好自己喜歡嘅事。（搬入風水屋？）我係睇開風水，寧可信其有，基本上我入行13年搬咗10次，師傅話我條命要周圍走，呢間屋佢話旺事業，但住1年就要搬。」她笑言自己是穩陣派，接醫學集團廣告前，多次親自體驗皮膚及身體護理療程，認為功效顯著才接拍：「我唔抗拒做任何醫美療程，最緊要皮膚狀態好，同埋上鏡時夠firm就得！」

至於施念慈承認已跟陳靜續約：「計埋續約嗰3年，雙方嘅合作關係總共14年，非常難得，我哋嘅感情已經同家人冇分別。」

考瑜伽導師牌挑戰自己

陳靜心目中另一個伯樂古天樂，經常鼓勵她自我增值，又分享做人處事的道理，她說：「佢成日教我無論睇嘢或做人，都要全面同立體啲，多啲增值。最近我完成咗200小時瑜伽導師課程，成功考到牌，意義唔只考牌咁簡單，而係自我挑戰！」

除努力在影壇發展外，她今年的另一目標是出新歌，自誇歌喉不俗的她說：「以前我病， 情緒唔好，係因為慣咗報喜不報憂，唔會同家人或朋友分享唔開心嘅嘢，久而久之累積到某個程度就會爆發。我想透過新歌帶出訊息，就係要同你嘅親朋分享苦與樂，要識得剛柔並重，唔需要成日死撐做女強人，有時都要識得做吓小女人，令身邊嘅至愛了解你多啲。」