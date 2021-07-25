C AllStar合體騷輪流爆喊　同林家謙有特別關係？

組合C AllStar休團後合體在紅館舉行一連兩場的《C AllStar集合吧演唱會2021》，唱到《留下來的人》時，King忍不住感觸落淚，一度唱不下去。期間成員用歌「唱」出其他成員的性格，首先講釗峰，他們笑對方：「喜怒形於色、但佛系點會嬲，依家釗峰係『釗即是虛，峰即是空』。」又取笑他：「情愛、慾海、兒女私情睇化未？最多緋聞係佢。」之後他們合唱《在錯誤的宇宙尋找愛》，十分抵死。

之後到「唱」King，其他成員笑他11年來都成日遲到，笑他是「廢系」，他即反擊：「我唔廢，點顯得你哋勁？」釗峰笑他是「複雜嘅雙魚座」，他即自嘲是「鹹濕嘅魚」。隨後On仔正經謂他們休團這3年來做了31首歌，尋找自己的過程雖然黑暗，但可令自己成長，之後就唱出他們的solo歌。

接着嘉賓林家謙出場，5子合唱《時光倒流一句話》，家謙一開始都是怕醜唔多識笑，之後全場瘋狂尖叫，他才開始展露笑容，又謂與4子都有「關係」：「同釗峰係細個發生……我哋係中學師兄弟關係，但冇見過；同King就係搞過幾次……remix；同On仔就係最早搞……我哋喺音樂會合作過；同Jase就係《沒明日的恐懼》。」之後4子臨離台前笑言：「我哋搞完佢啦，留畀你哋搞佢，但要溫柔啲。」被留下的家謙笑言：「驚驚地，第一次紅館一個人唱，仲要四面台，真係好難搞。」之後除下耳機聽大家歡呼，他即謂：「即刻有番信心。」並唱出《神奇的糊塗魔藥》。

唱到《天梯》時，四子登上「天梯」，但落樓梯時身穿長褸的他們論盡「kick腳」，要互相幫忙才能成功落到樓梯。及後唱到MIRROR的《IGNITED》時，全場開心跳起，釗峰及On仔更除衫騷肌，其中前者騷腹肌，後者更騷胸肌及腹肌，全場瘋狂尖叫！尾聲唱到《此刻無價》時，輪到釗峰感動落淚，4子攬在一起，場面感人。