東方日報C1：陳靜34E「胸器」重現　戒色3年影壇發圍

現年32歲的金像獎最佳女配角陳靜（DaDa），早前動筆與合作逾10年的經理人施念慈續約3年，7位數酬勞袋袋平安，更跟古天樂簽下3年電影合約，實行「3不」政策：不結婚、不拍拖、不生仔，集中火力在影壇搏殺！有伯樂加持也要風水助攻，最近進駐「限定風水屋」的她一住見效，即有美容廣告重金邀約，令久違的34E「胸器」重現！

2013年憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角的陳靜，自此由性感「𡃁模」搖身一變為影壇新貴，近年集中火力在大銀幕發展，同時堅持寧缺勿濫的宗旨，有發揮的角色才接，如早年為演活《Baby復仇記》中的女強人孕媽角色而增肥20磅，該片最終入圍東京國際電影節「亞洲未來單元」。

兩大伯樂加持

據知，陳靜與合作逾10年的經理人施念慈已完約，雖然早年曾因情緒問題欲退出娛樂圈，令雙方生齟齬，但絲毫無損多年合作關係，感情反而更勝從前。早前她已動筆跟施念慈旗下的「天加一」續約3年，酬勞達7位數字，同時亦跟古天樂的「天下一」簽下3年電影合約，希望在兩個網絡強大的伯樂助攻下，進一步拓展事業版圖。矢志在影壇更上一層樓的她，為集中火力，更實行「3不」政策，包括不結婚、不生仔、不拍拖！

一命二運三風水，陳靜向來深信風水命理，並有鋪「搬屋癮」，希望愈住愈旺。據知，她最近在玄學師傅指點下，進駐位於西九的千萬豪宅，希望盡吸財氣，日前她網晒最新香閨照，公開衣帽間及浴室，當中部分風水陣亦曝光，梳妝枱及獎座架上放有具激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。

據知，這間「限定風水屋」只可住1年，她遷入不久即見效，不但成為唯一港星與韓團BLACK PINK成員Jennie等入圍「全球百大美女榜」外，還有至少2部電影落實開超性感打扮拍廣告。廣告照中，她以Deep到落肚臍的晚裝上陣，令久違多時的34E最強「胸器」重現人間！

住1年要搬竇

昨日陳靜接受本報訪問，她說：「感激施念慈喺我當年任性同有病時非常包容同體諒，佢係一個可信可靠嘅屋企人，對我嘅愛錫同誠意，我完全感受到。我向來重情義，好想個關係繼續落去。」對於「3不」政策，她笑說：「呢幾年唔拍拖唔結婚，我冇問題，拍戲對我嚟講大於一切，冇兒女私情，可以專心做好自己喜歡嘅事。（搬入風水屋？）我係睇開風水，寧可信其有，基本上我入行13年搬咗10次，師傅話我條命要周圍走，呢間屋佢話旺事業，但住1年就要搬。」至於施念慈承認已跟陳靜續約：「計埋續約嗰3年，雙方嘅合作關係總共14年，非常難得，我哋嘅感情已經同家人冇分別。」

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