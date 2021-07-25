【1.7億人爭住睇】趙麗穎化身豹妹索到上熱搜

內地一線女星楊冪同劉愷威離婚後，協議共同撫養囡囡小糯米，不過近日佢前老爺劉丹就唔覺意爆佢已經成年冇見過7歲大嘅囡囡後，家事即變成網民熱搜。而同佢情況好相似，又係離咗婚，又係有小朋友，同樣係工作狂嘅「死敵」趙麗穎又點呢？答案就喺佢社交網搵到。

趙麗穎就上載條視頻，雖然見唔到佢個樣，但影住一座有直升機、車仔嘅幼兒玩具，架車仔仲喺條軌道度行緊，而另一張圖就見車仔翻咗，期間聽到佢嘅開心笑聲，啲網友就猜佢應該係陪緊2歲大嘅囝囝「想想」玩緊車車嘅玩具，話隔住個mon都感受到母愛。

而早在6月中，用咗1.2億港元喺北京買豪宅自住嘅佢，雞咁腳喺上海機場出現，啲粉絲已經估佢趁唔使拍戲就撲返上海，趕住去見由前夫馮紹峰父母代照顧嘅囝囝。啲網民又翻查佢經理人公司公布嘅月程表，呢個7月就有9日假期，而佢發布玩車嗰日係要開工嘅，不過估佢因為早收工關係，所以又可以陪個仔玩一陣車仔，讚佢係個全職好媽媽，唔會因為工作忙而忽略個仔咁話喎。

呢邊陪完囝囝，轉個頭佢又飛咗去四川成都出席公開活動，以豹紋款式嘅低胸剪裁連身裙現身，配搭埋精美嘅珠寶配飾，加上黑色波浪捲長髮，簡約優雅中透出嫵媚風情，亮眼嘅打扮火速成熱搜，「趙麗穎豹紋抹胸連身裙」呢個題目不足半日已經有1.7億嘅閱讀及討論量，認真犀利！