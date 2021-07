人氣女團THE9成員孔雪兒外形火辣又甜美,身形靚絕嘅佢早兩日就已經升呢同影后趙薇出席活動,隔兩日佢就即刻要去音樂節活動做表演嘉賓,見佢以一身肚兜上衣加迷你裙嘅超Hot打扮上陣,又唱又跳Solo曲《Call Me By My Name》,身材極盡養眼,不過佢一轉身,竟然就激嬲Fans!

原來係當佢唱跳表演時,因為迷你裙過短,令佢喺台上不斷走光,加上舞蹈動作過激,裙下風光瘋狂外洩,雖然已經有紅色打底褲「護體」,同男Dancer互動時更意外掀起短裙,激到粉絲前往孔雪兒工作室社交網留言痛批:「你家藝人今天solo舞台轉身的的時候有點走光了,你能看到嗎?不要挑戰我們的極限」、「底下那角度全走光了,你有病吧」孔雪兒本人則是開心感謝今晚到場支持佢:「謝謝成都的朋友,今天的小鯉魚打卡下班,接收到你們的熱情啦,超級開心。我們下次舞台見!」完全不受走光意外影響。