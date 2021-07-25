嚴選東京奧運女神級運動員　網民讚呢位似張栢芝

今屆東京奧運火熱進行中，除咗可以觀看緊張刺激嘅賽事之外，一班美女運動員嘅亮眼外形亦輕易成為焦點。今次就同大家介紹吓唔同地方嘅索爆運動員。首先介紹嘅當然就係香港嘅運動員，有「微笑劍后」之稱嘅江旻憓，屬於風頭人物嘅佢，繼2016年里約奧運後，以亞洲及大洋洲區第一名資格順利取得奧運入場券，第二次代表香港出戰女子重劍項目。雖然最終8強止步，不過已經創咗歷史佳績。除咗運動方面強勁，其實佢仲係學霸級，2012年佢棄戰倫敦奧運，入讀美國史丹福大學，練劍同時不忘學業，之後佢愈戰愈強，喺2019年奪得兩面世界盃金牌及世界錦標賽銅牌，同年仲升上世界排名第1位，認真厲害！咪睇佢玩重劍好似好大殺氣，私底下佢嘅打扮好文青，愛穿素色為主配長裙，一身飄逸形象甚有女神風範。

因為一張甜美選手證件照爆紅嘅台灣射擊運動員吳佳穎，受網民熱烈追捧，之後就有咗「證件妹」嘅稱號，天生有一幅童顏可愛面孔嘅佢，本身跆拳道出身，大過之後因為身形太嬌小而不利於比賽，所以轉戰射擊項目，佢都估唔到竟然發掘到巨大潛力，可以喺世界無台盡展所長。而佢今次參加嘅項目包括女子10米氣手槍，上屆奧運佢畀自己好大壓力搞到失準，今次佢就希望：「自己可以把平常訓練的都正常發揮出來就好。」

中國體育代表團派出400多名選手征戰奧運，23歲中國國家女子水球隊隊長熊敦瀚出發前，喺社交網上載場地訓練嘅照片，估唔超高顏值加上出水芙蓉嘅曼妙身姿，令一眾網友驚為天人，一系列照片仲喺網上瘋傳。

睇番張相，熊敦瀚企喺游泳池前，啱啱訓練完畢嘅佢，臉上仲有殘存嘅水珠，一雙炯炯有神嘅大眼睛、高鼻樑，配上紅潤嘅嘴唇，氣色十足。好多網民都留言大讚「有點像張栢芝」、「才23，看起來好有氣質」、「好好看，秒殺一眾明星」、「是不是有腹肌？」

講完中、港、台，都係時候講吓東道主日本嘅運動員，當中有「冰上精靈」之稱嘅本田真凜真係冇得唔講，之前佢係一次網絡投票中，憑住高貴同埋氣質優雅，力壓多位一線星級運動員贏得「最美運動員」殊榮。一雙炯炯有神嘅眼睛同白雪般肌膚，獲不少網指佢可以輕鬆擊敗唔少演藝圈中嘅女星。佢嘅實力加上搶眼外表，亦獲日本航空公司認同，睇中佢甜美嘅笑容同高雅氣質，選佢成為年度日航大使。除此之外，亦有唔少商品搵佢做代言，人氣絕對唔講得笑。

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