私生活混亂︱吳亦凡前員工爆料孤寒：人工行內最低

內地男星吳亦凡被內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，指有人灌酒及誘姦未成年少女，更以「吳籤」來嘲諷聲稱「我很大，你要忍一下」的吳亦凡，不少女生陸續爆料，包括內地女團SNH48前成員張丹三更稱男方曾想伸手摸胸等。自言只見過都美竹一次的吳亦凡，雖然在聲明中說從冇進行誘姦及迷姦，但經北京警方調查後，揭出他跟都美竹曾有性關係，更說會針對「多次誘騙年輕女生發生性關係」的舉報繼續調查。這場風波不單令吳亦凡損失至少17個廣告代言，恐怕他更要向廣告商付出天價賠償。

雖然吳亦凡身家億億聲，但有自稱是其工作室的前員工「忍忍」在網上爆料，指吳亦凡是孤寒至極的老闆，所以員工流失率超高。「忍忍」說甫入職已被「告誡」，要跟吳亦凡保持距離，但根本對方很少現身外，公司更從冇提供任何福利，包括零食、下午茶等，就算有，都是招待客戶時食剩的，而過年過節更是零獎金、零禮物，就連員工聚餐也免問。

「忍忍」說任職以來唯一最大的「福利」，就是曾罕有地得到吳亦凡代言廠商送來的商品，但是快過期的。「忍忍」又指公司的招聘策略是「現用現招，隨用隨棄」，員工的薪水一定是行內最低，加上福利及待遇超差，不少員工相繼辭職外，公司更炒掉試用期剛滿的員工。雖然有網友指「忍忍」落井下石，但有大批網友指想不到吳亦凡私生活混亂，操守有問題，就連對待員工也刻薄！

另外，日前一名女生以帳戶名「暴躁小當ris」於社交平台爆在去年11月28日參加過吳亦凡的酒局，更透露：「北京警察已經找我錄口供了，大家別被網絡帶了節奏，事情很快會水落石水。」而「暴躁小當ris」在內地接受訪問，講述當晚酒局經過，她說是透過吳亦凡同伴「雞肉」安排到場，首次見到吳亦凡時，她的心情非常激動，「雞肉」以避免洩露藝人行蹤為由，要求把她的手機收起，並跟她說不能中途離場。問到酒局中跟吳亦凡有否接觸，她說只是看着他，雙方冇眼神交流，但在散局後，「雞肉」曾一度拉她上車，並向她提出去酒店陪睡，才把吳亦凡的聯絡方法給她，未幾她掙扎成功並跑掉。

問到是否認為酒局如「選妃」時，她有所保留的說：「我個人不好評這種東西。」至於她之前曾說酒局中曾發生「難以啟齒」的事情，她則說不想回答，更不肯透露警方調查的詳情，她只說當初自爆曾去酒局，因見有不同女生包括都美竹相繼發聲：「就沒忍住出來想說幾句，讓大家能通過我的經歷更了解事件。」