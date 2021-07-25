致三個月後的我︱Chantel爆喊：唔開心要講出嚟

無綫熱播真人騷《聲夢傳奇》上星期一（19日）就選出大熱炎明熹（Gigi）為冠軍，仲即時狂畀Job佢做，不過粉絲對一班《聲夢》選手嘅熱情一直未減，而無綫都迎合網友「需求」，陸逐放出《聲夢》未播片段，今次就有最後五強嘅《致三個月後的我》合輯，網友唔使再跪求要片喇！

當中人氣高嘅Gigi同鍾柔美（Yumi）就開開心心咁拍片，Gigi就對自己講：「我希望你可以喺呢條路搵到自己啦！」又提醒自己開心地行呢條路，仲叫自己「要笑多啲」。Yumi就鬼咁開心，又揮手又傻笑咁講：「無論點都好都要繼續加油，無論係咩結果都好，都要繼續好Enjoy成個表演、成個比賽！」

反而姚焯菲（Chantel）一開始已忍唔住狂落淚：「你記得……唔開心要講出嚟…你記得唔可以放棄，因為有好多嘢要好好珍惜，要好好哋練唱歌…」佢感謝完身邊照顧自己嘅人同好朋友後，仲Cute爆地要求工作人員幫手將佢喊嘅畫面Cut走，點知就擊中網友心，猛留言大讚佢可愛，仲話見證咗Chantel成長，竟然更有網友提議Chantel同Yumi大個女要去選港姐。