【移民搬家】海外搬屋　托運5個注意

移民搬家，跟香港搬屋大不同，無論收費與搬運方式，都複雜得多，究竟甚麼東西用海運，甚麼東西該空運，也未必人人懂。在找海外搬運公司幫忙前，不妨先留意以下5點，或可免卻很多不必要麻煩：

（1）留意報價方式

不同海外搬運公司，也有不同計費標準，有些會按立方米計算，有些又會以紙箱數目計算，但無論那種方式，傳統的搬運公司都會設有最低消費，若搬量太少，也未必划算；而且「海運」收費，有時也不比「空運」便宜，因為收費會視乎起運地、目的地、出貨日期、貨物大小與重量改變，故最好選擇能彈性處理運輸方式的搬運公司報價。一般而言「空運」需時較短，較適合運送小型家電、美容護理電器和床具等較常用家品；而「海運」就適合運送大型家具，例如梳化、衣櫃或汽車等。

（2）注意包裝細節

除了搬運費外，有時上門包裝、拆家具、入箱等服務，搬運公司也要另外收費，特別是物品的包裝細節，例如是否免費提供紙箱和泡泡紙？物品是否直送家門？易碎品或樂器會怎處理？大型家具有沒有木箱獨立包裝？有廢置物品會否徵收附加費？這些細節都一定要問楚，因為很可能會大幅影響收費。

（3）留心限禁物品

在包裝入箱前，一定要先了解目的地的限制及禁運物品入境規定，不同國家也不盡相同，一般來說禁運品包括有藥物、珠寶金條、部分食物及植物，如目的地是日本、澳洲、歐盟國家、美國或加拿大，運送含木材東西都必須提供有事先進行防蟲熏蒸的證明，否則不但會阻延清關程序，及被徵收額外費用，甚至有可能被海關罰款。

（4）小心附加費用

消費者要小心留意，過程中可能出現的附加費用，例如報關清關、稅項、倉儲、家具拆裝及上落階梯等費用，務必先跟搬運公司確認。其實不少國家對移民都有稅項豁免優惠，但必須要提供相關證明文件，例如移民英國可先申請ToR1，只要過去12個月你居住在歐盟以外地區，搬運物品至少曾擁有及使用逾6個月便可，惟煙酒與商用車不能豁免。若搬運前仍沒有當地長住地址，便要問清楚會否收臨時存倉費，以免收費高昂大失預算。

（5）必須購買保險

在海外搬運過程中，也有機會發生意外，但搬運公司的報價未必包含全保，有事也可能只承擔約兩三成搬運費的賠償金。由於搬家涉及大量珍貴及紀念價值物品，故此建議應為此購買一份合適的保險，有備無患。近年不少新興物流公司，更加入了智能追蹤功能，不妨多加利用，能掌握貨物位置可倍感安心。