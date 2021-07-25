三年抱三好體力︱陳嘉寶宣布佗第3胎：係驚喜

藝人陳嘉寶（Anjaylia）2019年1月為老公黃頌祈誕下大女Hosanna，點知一年後佢突然宣布生咗第二胎B女Eliana，更估唔到嘅係佢今日（25日）再次興奮公布喜訊，表示正在佗第三胎，連佢自己都話係驚喜！佢喺社交網上載長文及大肚照，並留言：「沒想到，才剛剛三十有一，肚子休息沒有多久，便又被新生命扎根進駐了…一步一步在大家的愛護和見證下今天已經成為三個小生命的媽媽了…感恩。知福。今後還請繼續多多指教。」

Anjay更興奮同傳媒透露已經懷孕5個月，不過就暫時未有透露BB性別：「多謝大家嘅祝福，我又做媽咪喇！第3次，感覺熟識又有啲陌生，依然好驚喜，因為小朋友係一份天父賜嘅禮物，我同先生都有計劃嘅，只係冇諗過份禮物咁快又再嚟，好感恩。我同先生嘅屋企都係大家庭，知道小朋友可以一齊成長會好開心。」

Anjay又表示今次懷孕較之前攰，不過幸得丈夫喺身邊支持、照顧，佢又大讚老公係個滿分丈夫同爸爸：「佢真係好照顧我，分擔好多工作，我哋都好chill㗎，唔想有太大壓力。」Anjay謂好注重兩位家姐會出現爭寵嘅心理，不時提醒自己唔好偏心，問佢第三胎後會封肚嗎？佢坦言：「3個小朋友家庭已經好大，要對佢哋公平，好好照料同教育佢哋，對我哋都要公平，我同先生都有自己嘅夢想同事業，要一路行落去，未必有心力再應付小生命，個肚點都要封住先喇。」

而佢好姊妹賴慰玲亦似乎一早知道，佢回應東網指：「真係好戥佢一家開心！睇嚟都會愈來愈熱鬧！我會好好珍惜同佢單獨相處的機會！🤣」