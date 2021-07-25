張敬軒捉遮遮傾早餐問題　收「B」字麵包即淆底

「早餐KOL」歌手張敬軒（軒仔）早前大爆「堅嬲」家中工人姐姐「遮遮」，令網友擔心其地位隨時不保，不過呢日軒仔更新社交網，再晒出招牌清一色麵包早餐，就知道「遮遮」依然屹立不倒！其實早前軒仔的確有同「遮遮」認真檢討早餐嘅問題，而「遮遮」亦有所「改進」，就係將方包變成英文字母B字型嘅麵包，令軒仔都擔心唔知係咪有咩含意。

佢發文表示：「為期兩個月嘅搬屋、搬廠、搬寫字樓終於到岸，我呢邊大部分嘅嘢都係新嘅開始，唯一冇變嘅就係我朝頭早嗰餐...尋日朝頭早起身，雪櫃除咗兩隻凍嘅芒果，同一個由舊屋帶到嚟新屋已經雪咗兩個禮拜嘅蜜瓜，同埋啲汽水同冰格有冰粒，就乜都冇了... 我嗰吓係着着哋，於是我將長久以來積壓嘅各種問題，趁住今次轉環境同佢好好討論咗一番。我突然間發現我嬲嘅時候英文會流利好多，可能平時慣咗嘻嘻哈哈，好明顯佢唔係咁接受到我嘅認真mode，佢有啲唔開心，佢話畀我聽佢會處理好我個早餐問題，佢會諗辦法改進。於是今朝就改進咗，而我Appreciate（欣賞）。其實有冇高人指點下個BBB組合係咪有咩意思，唔通係咩密碼？我確係淆。」