高質咖啡跨界聯乘　型格時尚

近年多咗人喜歡飲咖啡，仲愈飲愈講究，猶如品味一族，於是乎各大時尚品味牌子都與優質咖啡合作，大玩聯乘作，帶來別具性格嘅咖啡風味。

與潮流運動品牌合作

香港星巴克於今個夏日，首度與潮流運動品牌FILA聯乘、即日起推出「Starbucks® × FILA系列」，以經典紅、白、藍色拼湊出簡約時尚嘅杯具、隨行袋及配件，加上色彩斑斕嘅繽紛彩虹系列，為炎夏增添活力色彩。此外，品牌為迎接熱焫焫夏日而推出多款冰涼飲品，並有9款輕食及甜品。推介兩款新飲品，分別係果漾白桃星冰樂及松露朱古力冷萃咖啡和松露朱古力氮氣冷萃咖啡，前者屬夏日限定新口味，將清香白桃融入星冰樂之中，冰涼口感令暑氣全消；後者則為一眾咖啡愛好者帶來變奏風味，絲滑口感嘅冷萃咖啡中散發淡淡朱古力風味，令人一試難忘。

與意大利名人顯個性

咖啡品牌Nespresso時不時都有驚喜產品或活動，今個夏日，品牌就與意大利數碼企業家Chiara Ferragni合作，由即日起推出具有Ferragni品牌標誌性單眼圖案、奪目色彩及時尚搶眼嘅限量版聯乘咖啡機及配件。聯乘限量版系列包括小巧別致嘅Essenza Mini咖啡機、限量版系列Aeroccino 3打奶器及Nomad隨行咖啡樽；Nespresso × Chiara Ferragni夏季系列季只在品牌專門店限量發售，售完即止。

日本護膚美白添美麗

女士天生愛美，如果絲打愛美又愛咖啡，日本貴婦頂級護膚品牌POLA就由即日至8月11日聯乘本地5大人氣精品咖啡店，以「Shine from Inner」為中心理念，推出期間限定正能量打卡杯套，並送上品牌人氣嘅美白飲體驗裝。咖啡店包括18 Grams、Starting Over Espresso、Suit Coffee & Sake、InFuse、NINETYs，而每個品牌亦分別代表#BePersist（堅持）、#RestartYourself（甦醒）、#GointoDetails（細膩）、#BetheFinest（最好）、#KeeptheSpirit（追求）5個主題，希望大家邊過標籤帶出品牌嘅共同訊息和價值。而大家可以掃描聯乘杯套上嘅QR Code以換領POLA WHITE SHOT美白口服液體驗裝（數量有限，送完即止）。