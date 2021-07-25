周秀娜嬲爆MIRROR：佢哋連唇膏廣告都有！

久未現身公開活動的周秀娜（Chrissie），今日（25日）以大使身份現身短片拍攝計劃啟動禮，受訪時笑言太耐沒有出活動，一到場就熱到標汗！講到她近日為人氣男團MIRROR成員Edan的新歌《小諧星》MV擔任女主角，Chrissie指是受導演邀請，事前都有上網看男方的《E先生連環不幸事件》MV做功課，大讚對方聰明、謙虛及彈鋼琴好型，她說：「好少MV咁有故事性，覺得自己好似拍緊微電影咁，又可以做番自己明星呢個角色。」

對於有指她於MV激罕大解放，以爆乳性感造型亮相，Chrissie笑謂第一次拍MV有咁多套靚衫換，同時她澄清谷胸Look不是婚紗，而是行紅地氈造型：「行紅地氈着到咁好正常，有咁靚着到咁靚啦梗係！」此幕一出引來極大回響，問到之後會否繼續大方騷身材？她抵死笑言：「我不嬲都好大方！如果大家想睇多啲我嘅『靚』，就要再留意多啲啦！」至於落水場口，她表示是可接受範圍內，平時飲醉想輕鬆都會大解放。

曾跟姜濤及Edan合作過的她，笑指基本上MIRROR是無處不在，經常被身邊朋友「洗版」，續自爆有少少嬲MIRROR：「佢哋連唇膏（廣告）都有！（搶晒啲廣告？）咁我哋女性點算？哈哈！不過係好事嚟，每個Fans都係被佢哋嘅活力、青春、正能量感染，又有好嘅廣東歌聽。」問到會否跟埋其他「鏡仔」合作及集郵？Chrissie表示可以考慮：「都有睇Edan套《大叔的愛》，最後一幕好難睇唔到！如果同其他成員襯嘅話都得，一定要睇落舒服。」

另外，講到她跟張繼聰主演電影《馬達．蓮娜》日前獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》，Chrissie興奮指好開心得到外國觀眾及評審喜歡，不過暫時未知香港上映日期。