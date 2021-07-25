表情符號報告出籠！全球最受歡迎Emoji是…

在通訊軟件流行下，好多人發Emoji多過打字，但究竟邊個表情符號最受網友歡迎，你又知唔知呢？適逢早前世界表情日 (World Emoji Day)，Adobe發表了《2021年全球表情符號趨勢報告》，綜合了來自美國、英國、德國、法國、日本、澳洲、韓國等地7,000位人士得出最受網友歡迎的5個符號，又睇吓結果合唔合你心水！

調查發現，最受歡迎的5個符號依次為笑到喊、讚、愛心、飛吻及哭臉，而想增加好感度首5位則是飛吻、愛心微笑及愛心眼睛。另外，部分表情符號原來會降低好感度，依次為茄子、水蜜桃、鬼臉，而茄子、水蜜桃在最容易令人誤會表情符號中亦榜上有名，大家日後要避免使用了！

報告亦顯示，在工作場所使用表情符號能帶來眾多好處，有助挽留人才、協作與溝通，例如讚、加油及OK等符號有助增加工作效率。除了工作場所，表情符號仲有利促銷，例如60%受訪者表示他們更有機會開啟使用符號的電郵與推送通知，亦有42%的受訪者傾向購買在宣傳時使用表情符號的產品，所以想產品賣好啲，就要多用Emoji了！