本地品牌搞鬼聯乘　好玩好食Staycation

潮流興玩Crossover，跨界聯乘亦唔係新鮮事，但，酒店同本地品牌玩Crossover搞宅度假大家又聽過未又或玩過未呢？今個夏天，全港首個巴士主題、雪糕品牌以及本地啤酒都玩Crossover，與酒店合作推Staycation Package，粉絲可別錯過！

巴士迷過足癮

香港有唔少巴士迷，而沙田麗豪酒店就特別與九巴合作，推出全港首個巴士主題「饗．樂『駕』期」嘅親子宅度假。Package包一晚可飽覽城門河景嘅九巴主題客房，房間仲有兒童巴士床，還可享「韓風『滋』旅」主題自助晚餐、輕盈自助早餐、扮演車長於1:1真巴士駕駛艙拍照打卡及獲贈限定1:120九巴模型等。此外，小朋友更可於小型電動車場穿上小車長制服暢玩迷你電動車，大小朋友齊齊享一個精彩「駕」期。

雪糕甜品迷大滿足

鍾意食雪糕嘅對Häagen-Dazs呢個品牌一定唔會陌生，位於汀九嘅帝景酒店就與Häagen-Dazs合作，推出主題Staycation Package，包主題山景客房住宿一晚及翌日早餐、享用4雪條加6杯雪糕（另附送保溫袋）等；主題房以粉色系嘅粉紅及粉橙為主，女生打卡一流。此外，酒店今年更推出「夏日享樂」住宿計劃，包括夏日奇妙旅程親子住宿計劃、夏日美食餐飲親子住宿計劃及夏日饗樂住宿計劃，Package均包山景客房一晚及翌日早餐和盛夏贈品包（沙灘帳篷及沙灘玩具），及免費享用「奇妙旅程下午茶」一客、享用HK$1,000之麗都軒餐飲獎賞、入住當日免費享用自助晚餐等；加上酒店近海灘，大家仲可以享受海邊日光浴添呢！

手工啤酒夠新奇

近年興飲手工啤，但以手工啤合作推出Staycation Package嘅就真係唔多，好似旭逸酒店‧荃灣及旭逸雅捷酒店‧荃灣就由即日起至8月31日期間，與本地手工啤酒品牌「瘋啤」聯乘推出「悠然夏日」住宿套餐。大家除可入住寬敞舒適客房外，仲可以於餐廳享用雙人半自助晚餐，以及獲贈4支手工啤和個人護理・零食小禮包，為夏日帶來味覺與視覺嘅雙重驚喜。