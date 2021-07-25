MINAMO　嫩白超新星

雖然日本AV廠SOD喺業界有番咁上下地位，但廠方冇因為咁而自滿，近年一直好積極發掘優質新人，好似青春可愛嘅青空光、癡女代表夏目響、巨乳妹朝田日葵，同埋今年6月加入AV界嘅MINAMO，後者仲被稱為「百年一度之SODstar」呢！

肌膚雪白

正值雙十年華嘅MINAMO，青春無敵，氣質同人氣高企嘅日本藝能圈青春偶像廣瀨鈴有幾分相似，但身材方面更勝一籌！冇錯，阿妹嘅身形偏矮，只有5呎高，但好有曲線美，一對E Cup美乳既豐滿又堅挺，襯埋纖腰、巨籮，係男人都會忍唔住望多兩眼。更令人驚訝嘅係，佢嘅肌膚雪白剔透，嫩白程度好似剝殼雞蛋一樣，吸睛指數真係爆晒燈！

備受賞識

MINAMO喺2019年以模特兒身份為漫畫雜誌擔任封面女郎，之後開始為人熟悉，多次獲得知名攝影師邀請合作，好似藤里一郎、小林修士、河野英喜、萩原和幸等等，早前仲一次過推出兩本寫真集，兼且喺東京目黑區搞寫真展。今年6月，佢正式以SOD專屬女優身份加入AV界，獲片廠寄予厚望，稱呼佢為「百年一度之SODstar」！

反應真實

事實上，片廠錫到阿妹燶，喺拍攝路線上作出特別安排，唔會以刺激同淫亂為賣點，而係好似拍電影咁有晒劇情鋪排，等佢可以發揮演技，再喺寫實嘅環境中激戰，令作品睇落似情色電影多過AV片。睇番阿妹嘅演出，動作溫柔細膩，喺男優嘅刺激之下，反應好真實，由喉嚨底發出嘅嬌嗲呻吟同歡愉表情都足以迷倒男觀眾，相當有欣賞價值！