塵世多艷事　惹人遐思

講起一個「塵」字，你會諗起乜嘢？好似筆者咁好色嘅人，第一時間會聯想到風塵女子，但其實塵嘅英文「Dust」仲可以令人產生唔少遐想……

Dusty Road 後花園匿稱

考考你，英文「Dusty Road」你會點譯？照字面意思，可解作塵土飛揚嘅道路，但原來「Dusty Road」都係情色俚語，暗指人體嘅「後花園」，為乜會有咁嘅匿稱，相信唔使筆者畫公仔畫出腸吧！講開又講，有句情色俚語叫「Dusting the Endtable」，你又知唔知係乜嘢意思呢？其實係暗指女士自娛咁解。

Dusty Dustbuster 千祈咪亂玩

慾火被撩起，當然要諗辦法宣洩，有埋道具幫手就更加好，有冇興趣試吓「Dusty Dustbuster」呢種玩法？首先要預備一件用嚟除塵嘅家品，掃把、雞毛掃或毛巾都得，用嚟拍打性伴嘅Pat Pat，等對方感到興奮後再曳曳。好明顯「Dusty Dustbuster」係一種輕度愉虐嘅玩法，但話時話，既然坊間有專為拍打而設嘅情趣玩具，為乜仲要搞支掃把咁唔衞生？

Angel Dust 天后經典作

除咗喺情色俚語中出現，「Dust」呢個英文都試過用嚟命名四仔作品，2001年由Pleasure Productions推出嘅《Angel Dust》就係其中一套。影片搵嚟殿堂級天后脫星Tera Patrick領銜演出，單係NightMoves、AVN同XRCO嘅名人堂脫星身份，就知道呢位阿姐幾有號召力，加上有April Flowers、Melody Love等當時嘅新進脫星作陪襯，演出陣容都算係經典。故事講述Tera Patrick係一位色情電話員，晚晚靠把口嚟滿足男人慾望，但自己嘅性生活異常空虛，直至某個晚上接到一個神秘電話，性生活自此變得精彩，肉體嘅壓力亦得到完全釋放。

同場加映：除塵洩慾5女僕

塵埃無處不在，要徹底清除，最好搵個女僕幫吓手，若嫌一個唔夠，出動5個又點睇呢？Zukkon/ Bakkon喺2016年推出嘅AV作品《我家的女僕完成再教育後要生孩子了》，就將好多男士嘅性幻想呈現喺大家眼前。影片搵嚟深田結梨、鮎菜虹戀、楪真矢（當時叫雛森御子）、荻野舞、蓮實Kurea等5位女優演出，當中又以癡女系代表蓮實Kurea最有名氣！故事內容講述呢5位女僕好抵得諗，除咗打掃煮飯，仲要幫鹹濕男主人解決埋主人生理需要。有咁可愛嘅女僕服侍左右，身為男主人真係艷福無邊。