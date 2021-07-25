做「主」唔使靠關係　王敏奕：對得住自己！

女星王敏奕除了有個導演老公曾國祥外，老爺曾志偉更是無綫高層，身為旗下藝人兼星夢歌手的她，演藝路自然暢通無阻，但她強調從未靠關係上位，工作機會全靠自己一點一滴累積。結婚2年的她又自爆與老公零拗撬，但有共識暫不生育。

去年簽約無綫的王敏奕，在劇集《香港愛情故事》演性格反叛的攝影師，近日又在劇集《刑偵日記》演法醫人類學家，加上未播出的新劇《把關者們》及首當「女一」的《旁觀者》，事業大躍進！在短短時間跳上「女一」位置，外界認定她全靠老爺曾志偉，抹殺了她的努力。

敏奕日前接受東網專訪，不厭其煩逐一解釋工作由來：「拍完《香》劇之後拍《刑》劇，監製差不多時間搵我，跟住先簽星夢，嗰陣老爺都未入公司。之後《刑》劇同《把》劇係同一監製，呢個係自己努力嘅成果，我對得住自己。」她亦明白很難避嫌：「唔通喊咩！（唔開心？）曾經有，但冇得計較，老公都因為佢爸爸令佢嘅事業畀人講，佢係我好好嘅學習對象。」又揚言不用老爺安慰：「如果咁易（靠老爺）就好，愈係咁愈有反效果，佢要面對咁多人，唔可以偏心。」

談及老公曾國祥，她指2人性格一凹一凸，互補不足，從來沒有爭拗過。問到結婚2年為何未生B？她說：「唔諗呢樣嘢住，啲人成日話有仔趁嫩生，其實23、24歲先叫後生，我29歲已經過咗，依家想工作上有突破，所以過幾年先，冇話一定要生，長輩亦冇畀壓力。」

敏奕在《刑》劇中與王浩信、黃智雯有「三角關係」，她說：「浩信角色有多種人格，我鍾意佢時係A君，但B君出現時要搞清楚佢鍾意邊個，好複雜！佢另一人格鍾意智雯，我要演到唔似爭男仔咁。（浩信好Cool？）唔算，係幽默又有大細路一面，只係同我一樣較慢熱。」

Outfit：Acler