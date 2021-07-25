張栢芝細仔靚樣曝光　原來唔係混血B！

近年全力喺內地賺人仔嘅張栢芝，終於暫停工作陪3個寶貝仔放暑假。有網友於網上分享話喺上海浦東國際機場遇見栢芝，當時佢戴住口罩，仲用孭帶孭住2歲幾孻仔「小王子」，背後就有個大背囊，左一包右一袋，成身一抽二褦成棵聖誕樹咁，加上又要照顧埋同行11歲嘅二仔Quintus，所以佢忙到頭髮亂了都唔得閒再理。至於快14歲嘅大仔Lucas就唔使媽咪操心，自己孭住個背囊行喺最前面，負責幫媽咪同細佬開路。位網友又話「小王子」大個咗好多，頭髮濃密，腳瓜仔肥嘟嘟，離遠睇覺得佢超可愛之餘，仲話佢啲頭髮好烏黑好靚，直接打破咗話「小王子」嘅生父係外國人嘅傳聞！

之後又有網友聲稱喺新加坡一間酒店門外再野生捕獲栢芝，話見戴着黑色口罩嘅佢正低頭loop手機，似係搜尋緊啲嘢，仲話佢前面嗰兩位小朋友就係「小王子」同Quintus，讚兩兄弟感情好，細細佬搭住二哥嘅膊頭。不過呢張相入面兩位小朋友嘅身高，真係唔似係只得2歲幾嘅「小王子」，而佢身邊嗰位小哥哥，頂多得7、8歲，應該都唔係11歲嘅Quintus，所以嗰位影相嘅網友應該係認錯細路！