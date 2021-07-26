【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十七乙亥火定日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：出行、拜師、動土

忌：嫁娶、栽種、移靈

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、山羊座

白羊座

活到老學到老，多接觸新事物，對事業有利。

金牛座

愛情運上升，單身者有機會遇上合眼緣對象。

雙子座

工作多阻滯，一不小心隨時被上司當出氣袋。

巨蟹座

身心不在狀態，是時候給自己的身心放個假。

獅子座

渾身是勁，好好為事業打拚，灰色有助開運。

處女座

事業發展出現新機遇，早作準備才可抓得住。

天秤座

人際溝通要保持理性，尊重別人提出的意見。

天蠍座

趁公餘跟情人或老友聚會，可望帶來好心情。

人馬座

待人接物要有耐性，急於求成只會弄巧成拙。

山羊座

有偏財運，參加抽獎等活動，或有意外收穫。

水瓶座

盲目樂觀導致錯判形勢，小心掉進投資陷阱。

雙魚座

心大心細，影響專注力，易在工作細節出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）蛇 健康弱

鼠

財運稍遜，借錢給別人或會一去無回頭。

牛

偏財旺，不乏搵外快機遇，但見好就收。

虎

求財要加倍付出努力，要提防積勞成疾。

兔

健康運稍遜，要注意飲食，記得吃早餐。

龍

單方面忍氣吞聲，無助於改善感情關係。

蛇

是日沖煞，身心負擔甚重，容易損健康。

馬

早睡早起身體好，熬夜將令你賠上健康。

羊

工作遇上難題應向人求助，勿自怨自艾。

猴

事業運上升，主動爭取表現有望獲賞識。

雞

破財風險甚高，必須小心看管貴重物品。

狗

個人衞生勿鬆懈，否則有可能染病收場。

豬

職場遇貴人，不乏發展機遇，不容錯失。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

規天為圓，矩地取法，天人合一

河圖洛書體現宇宙變化規律。先跟大家分享一個民間故事：有位富商請來風水師為他堪地建屋，當擇好吉日準備上樑時，突然雷聲大作，把橫樑震掉下來。富商誤以為偷工減料所致，要求重造，豈料第二次又發生同樣問題，建築商請了高人查看，高人說，這是風水寶地，龍脈所在，錯在你不是命中人，無福消受，如繼續興建，後果更嚴重。富商只好把地平賣，剛好有個從外地來的平民在不知情下買入，建屋入住後，風生水起，還當了官。

所謂同人不同命，這是只知其一不知其二的例子，雖然有風水大師看出這是旺地，卻不知箇中玄妙。同樣地，居屋也要查看其歷史，曾否用作墓地廟宇、發生命案等等。10多年前，我到內地看一個住宅，屋主因住得不順，希望有所改善。當我到達小區大閘口，已發覺有些問題，最奇怪是街坊的行動有些呆滯，當進入室內就沒有這感覺，最後我問這區開發前是甚麼，得出的答案是當地人祖墳，我便教他賣屋，因一個人的力量不可能做到甚麼，他搬離後，公司業務開展到國外，家庭亦幸福平安。人們遇到問題時有一句口頭禪：「一切隨緣」，但随緣不是隨便。