「小千頌伊」大個女！自爆理想型係《星星》金秀賢

韓國話題劇《Penthouse》已播至第3季，雖然劇情被觀眾狠批煽情，但依然有唔少觀眾邊鬧邊睇，劇中飾演Eugene女兒「裴璐娜」的21歲女星金賢秀，亦憑劇人氣急升，她於上季中「死過翻生」，今季有望與飾演嚴基俊兒子的金永大續前緣。

童星出身的金賢秀出道已10年，參演韓劇不計其數，演出經驗相當豐富。她在7年前熱爆亞洲的神劇《來自星星的你》中，飾演「千頌伊」全智賢的童年時代，又參演過韓劇《Good Doctor》及韓片《無聲吶喊》，演技早已獲肯定，尤其在《Penthouse》播出後，她更成為網民熱搜對象，不少劇迷讚她愈大愈靚女，絕對可以跟同樣童星出身的金裕貞及金所炫，成為韓劇界的當紮花旦。

金賢秀之前曾在節目中大讚男神金秀賢，表示拍攝《星星》期間天氣十分寒冷，當時她拍攝古裝戲份，衣衫單薄，苦不堪言，但金秀賢Oppa卻很照顧她，給她暖包及衣服保暖，是很值得她信賴的前輩演員。她又大談合作過的男星，指金秀賢是其理想型，而合作《Good Doctor》的男星周元則很靚仔。