疑露出下體！孔德賢又出「蕉」　今次「走漏鳥」

藝人孔德賢（Danny）早前參加《明星運動會》參加游泳項目時，以藍色泳褲上陣激「凸」搶Fo，以「不德鳥」嘅雄風，即刻成為新一代「無綫鵰神」！唔使用3D眼鏡，齋睇泳褲相，都感受到立體效果，點知呢位「無綫鵰神」再出「蕉」，直接當場「放生」，變為「出頭鳥」，有眼利網民發現無綫播出第四集《明》時，明顯「走漏鳥」，所以「放生」一幕能夠一刀不剪，原汁原味播出！直到昨日（25日）晚上，已經發現無綫官方平台將第4集下架！

日前《明》播映時，見參與接力賽嘅孔德賢企喺5號線，隊友「頭皮」吳卓衡同盛勁為企喺佢前面。當時守住第三棒位置嘅孔德賢，可能心情太緊張，所以調整泳褲時，太大力兼公然一手將褲頭扯低，呈現一幕「森林中的巨鵰」嘅景像！同時孔德賢可能擔心「不德鳥」未做足準備，出手調較角度後，當想拉高褲頭時，呢個時候評判哨子一吹，盛勁為立刻跳落水，孔德賢嘅「不德鳥」更一開閘「應聲彈出」！企喺隔籬嘅「頭皮」吳卓衡似乎留意到，下意識立即拉高泳褲，以防走光。

Danny接受東網訪問時話：「比賽前整理一吓泳褲，都好正常嘅，都唔知會有個咁高嘅大wide shot影到，好小事哈哈，多謝大家咁留意《明星運動會》，我都好開心可以參與其中，仲贏到獎牌！」但係佢連聲否認係「不德鳥」曝光，佢話：「手嚟㗎！係隻右手嚟㗎！」吓？唔會三隻手嘛？一山還有一山高，相比曾話過：「我很大，你忍一下！」嘅「吳籤」吳亦凡，孔德賢真係好鬼謙虛！

而吳卓衡就話：「冇留意到佢走光，男仔唔會睇啦！大家知道落水衝力好大，互提要綁實條褲，況且成隊4個人都好緊張，希望游得好成績，而賽前整理泳褲真係常見嘅事。」東網就此事向無綫查詢，有關方面回覆：「同製作部了解節目內容中。」