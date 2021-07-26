東方日報C1：無綫水運會翻生　張曦雯陳庭欣領軍爭做咪霸

無綫水運會向來是暑假重點節目，有鑑近期疫情緩和，「咪神」登場的水運會落實8月中強勢回歸！歷屆「咪神」陳庭欣、張秀文、張曦雯和陳婉衡等將披甲上陣，Big波蕩漾與眾同樂，眾女不容有失，為「迎戰」同期舉行ViuTV的水運會，她們正秘密練兵，誓要爭贏成為「咪」中之霸！

曾志偉今年初被欽點擔任無綫副總經理後，即重點於綜藝節目進行大改革，繼《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《盛．舞者》後，近日為配合日本東京奧運，出動旗下藝人舉行《明星運動會》，玩盡水陸運動，而以往每年暑假均會舉行的《Amazing Summer》宣傳，水上活動更是焦點所在，不過因疫情關係一度停辦，事隔2年終捲土重來，據知無綫現正物色地點舉辦《明星水運會》，並落實8月中進行，正好與ViuTV同期舉行的水運會打對台，友台以「泳褲Look」的姜濤為首之MIRROR出戰，而無綫則派出多位「咪神」對撼，可謂勢均力敵，單是自家「咪神」正面交「峰」，鏡頭前後已吸引度十足。

無綫水運會「翻生」，令一眾「咪神」蠢蠢欲動，擁32.5C「蜜桃胸」的陳庭欣（Toby）、34C張曦雯、34D高海寧及張秀文、35E陳婉衡等有料女藝人均被點名待命上陣，據知今次志偉找來愛將陳志球擔任《水運會》監製，擅長搞這類水上遊戲節目的他，即使面對友台對撼亦不手軟，目前正忙物色場地安排及人選。

張秀文教防走光貼士

女神張曦雯對復辦水運會大感雀躍：「依家天氣咁熱，好想游水，如果有咁嘅節目，梗係想玩啦！（點樣玩得盡興又唔擔心走光？）着番條短褲囉！好似之前我拍《3日2夜》要滑水都係咁，短褲再加長袖防曬衫，有啲好靚而且設計緊身，可以突顯線條美。」而張秀文當年於節目《超強選擇1分鐘》中，憑豐滿雙「峰」壓住水泡瀡滑水梯一幕成功上位，對於無綫下月舉行水運會，昨日她舉手自薦：「呢排睇緊奧運，都想郁下落水比賽，有牌攞就更加好！（點做防走光措施？）泳衣一定要Fit身，綁死結。」

至於當年乃水運會「台柱」之一的Toby：「本身都幾擅長滑水，但最重要做好安全措施，唔好走光，驚嚇親人。」曾於《夏日水上大激鬥》活動玩到忘形露點的陳婉衡，笑指自此學精不少：「要水上玩遊戲，一係泳衣外面加件T恤，或者着Sports Bra，泳衣入面都會黐乳貼同戴Nude Bra。」至於忙於為新劇開工的高海寧，則失望表示應該未能參與：「希望其他人玩得開心又盡興，好好享受呢個盛夏。」

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