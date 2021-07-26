C AllStar開騷ERROR送大禮　On仔硬接「死亡行星」

組合C AllStar一連兩場的紅館騷《C AllStar集合吧演唱會2021》，昨晚（25日）舉行尾場，獲圈中藝人麥明詩及男性友人、Super Girls成員Cheronna、Jessica及Yanny、蘇麗珊及男友，而女方前男友游學修亦陪同朋友睇騷，還有人氣男團MIRROR成員AK及Frankie等現身力撐。

尾場嘉賓是首次踏上紅館舞台的「宇宙天團」ERROR，4子由中間位置升上台，全場Fans即興奮得尖叫喪嗌，然後偕C AllStar合唱《我們很帥》，ERROR唱至尾段時不忘發揮搞鬼本性，「騎劫」個騷猛叫Fans Follow其社交平台，令C AllStar哭笑不得！之後他們又齊齊影大合照，惟於企位方面一直「爭持不下」，陳健安（On仔）「投訴」193生得太高：「同佢做騷好辛苦！好似大衞像咁成日畀佢遮住！」此話一出笑翻全場！最後他們一字排開，而最矮的肥仔都難逃企最開的位置！

C AllStar臨落台前被ERROR叫停，因後者表示準備了份禮物，但就要先玩遊戲，更是輸家才獲獎，緊接分成4組進行快問快答，肥仔先問King（吳崇銘）有否覺得減肥後的他有瘦？後者笑話「冇」，肥仔就說「答錯」；輪到阿Dee問Jase（何建曦）：「我哋出年3月有咩節目？」Jase秒答：「開演唱會！」全場即傳來歡呼聲，阿Dee擘大眼說：「我自己都唔知，唔知你係咪答錯，哈哈！」疑似漏口風會開騷；保錡再問釗峰：「我最鍾意食咩？」全場抵死大叫「女」，釗峰遲疑幾秒後答：「女囉！」193搶話：「佢出名食素㗎！食『沙律』（保錡女友）！」最後到193問On仔：「我斷手之後駁番韌帶有幾長？」On仔毫無頭緒答「10吋」，193卻笑說自己都不知道，因C AllStar全軍覆沒答錯，獲得「死亡行星」做禮物，由勁有義氣的On仔做「箭靶」：「我幫兄弟頂！因為我有腹肌！」阿Dee「發炮」後On仔絲毫無損，腹肌果然夠堅挺！

隨後舞台留下ERROR 4子，193大膽笑話：「多謝C AllStar幫我哋暖場咗成個幾鐘！」阿Dee就提議每人提出一項自肥活動，他笑說曾睇過歌神張學友紅館騷有握手環節，惟因疫情不能如願，改以隔空握手，續4子走勻全場，場面爆笑！出名懶瞓的肥仔即席表演就地瞓着，成首為於紅館開騷中於台上瞓着的藝人；保錡相對來說比較有大志，趁現場Fans大叫「ERROR」𢱑撈：「我會Tag Justin Bieber，希望可以同佢Featuring！」193則笑說：「新年開騷會收到利是，咁依家唔係新年，歡迎大家掟個銀包上嚟，我會跑去執！」但見冇Fans照做，他大呻：「好離譜呀！」最後唱出新歌《我們不Chok》。